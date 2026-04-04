Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, пишет NEWS.am.
Почему Ереван допускает выход из союзов с Россией?
Ален Симонян заявил, что страна может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если Россия примет решение, которые будут противоречить интересам Еревана.
По его словам, подобные дискуссии между сторонами продолжаются уже длительное время и касаются, в частности, экономических вопросов, таких как цены на газ или условия торговли. В то же время Симонян отметил, что в случае конкретных действий со стороны России Армения будет вынуждена принять собственные решения, включая возможный выход из международных объединений.
Заявление прозвучало на фоне обсуждений результатов встречи премьер-министра Армении Николом Пашиняном с президентом России Владимиром Путиным. В медиа появлялась информация о возможных ультиматумах во время этих переговоров, однако официального подтверждения таких утверждений нет.
Симонян отметил, что после встречи лидеров состоялся "очень хороший, продуктивный и плодотворный разговор", который дает основания надеяться на сохранение конструктивного диалога. Он подчеркнул, что премьер-министр Армении донес позицию страны и ее интересы.
Но я не думаю, что до этого дойдет, потому что я также знаю, что после этого состоялся очень хороший, продуктивный и плодотворный разговор между лидерами стран. Я надеюсь, что господин премьер-министр скажет вам, какую часть он считает правильной, но в то же время, да, я признаю, что этот разговор не часто выносят на всеобщее обозрение на встречах двух стран, но в то же время премьер-министр Армении изложил мнение и мнение Армении. Все публикации в интернете разделяют мою оценку,
– сказал он.
Отдельно он прокомментировал возможность повышения цен на газ для Армении. Симонян отметил, что подобные вопросы обсуждаются уже много лет, и в случае появления конкретных решений правительство предоставит официальные разъяснения.
При этом он подчеркнул, что Армения не осуществляет и не планирует осуществлять действий против России. В то же время государство намерено последовательно защищать собственные национальные интересы.
Что известно о политических отношениях Армении и России?
Политические отношения между Арменией и Россией в последние годы заметно осложнились и характеризуются ростом напряженности. Традиционно Ереван считался одним из ключевых союзников Москвы, в частности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза. Однако после обострения ситуации с безопасностью на Кавказе Армения все чаще выражает недовольство уровнем поддержки со стороны России.
Значительным сигналом изменений стало решение Еревана ратифицировать Международный уголовный суд, что обязывает страну выполнять его решения, в частности относительно ордера на арест Владимира Путина. Это фактически создает политические и юридические риски для российского лидера в случае визита в Армению.
На этом фоне правительство Никол Пашинян демонстрирует стремление к более самостоятельной внешней политике и активному сотрудничеству с западными партнерами. Армения также рассматривает возможность усиления взаимодействия с ЕС и США как альтернативу российскому влиянию.
В то же время экономические связи между странами остаются значительными, ведь Россия до сих пор играет важную роль в торговле, энергетике и финансовых потоках Армении. Однако даже в этой сфере появляются признаки изменений, в частности из-за рисков санкций и возможного ограничения российских схем через армянскую юрисдикцию.