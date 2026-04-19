Віцепрезидентка Європейської комісії Тереза Рібера заявила, що перемога опозиційного політика Петера Мадяра в Угорщині стала можливою завдяки "масовій мобілізації лівих" і демократичних сил. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg.

Що заявили в ЄС про перемогу Мадяра?

Рібера наголосила, що поразка прем'єр-міністра Віктора Орбана є важливим сигналом для європейських консерваторів.

За її словами, результати виборів мають стати попередженням для політиків, які схиляються до тісної співпраці з Дональдом Трампом та Володимиром Путіном.

Вона також зазначила, що в Європі з'являються ознаки можливого повернення лівих сил до влади. Як приклад Рібера навела поразку прем'єр-міністерки Італії Джорджа Мелоні на референдумі в березні.

Крім того, за її словами, з'являються й несподівані союзники. Серед них вона згадала Папа Римський Лев XIV, який, за її оцінкою, став символом захисту базових цінностей європейського суспільства.

Зверніть увагу! Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа пояснив 24 Каналу, що Петер Мадяр залежить від європейських грошей і без підтримки ЄС його можливості обмежені. Угорщина повинна вирішити, чи готова вона розірвати зв'язки з Росією і стати частиною Європи, відмовившись від угод Орбана з Москвою.

