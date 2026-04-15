Водночас Трамп позитивно оцінив майбутнього очільника уряду Петер Мадяр. Свою позицію він озвучив у коментарі журналісту ABC News Джонатану Карлу.
Як відреагував Трамп на результати виборів в Угорщині?
Президент США Дональд Трамп заявив, що не переживає через поразку Віктора Орбана на виборах в Угорщині, попри те що раніше відкрито підтримував чинного прем’єра.
Він наголосив, що не бачить у зміні влади в Угорщині проблеми та вже сформував позитивне враження про нового главу уряду.
Гадаю, новий прем’єр-міністр добре впорається зі своїми обов’язками – він хороша людина,
– заявив Трамп, коментуючи Петера Мадяра.
Водночас президент США додав, що особисто знайомий з політичним бекграундом нового прем’єра. Зокрема, він зазначив, що раніше Мадяр був у партії "Фідас" і мав такі ж погляди на імміграцію, як і в Трампа. Тому очільник Америки вважає, що "Петер буде хорошим прем’єром".
Окремо Трамп зазначив, що не впевнений, чи змінила б ситуацію його особиста участь у кампанії Орбана, зокрема поїздка до Будапешта замість віцепрезидента Джей Ді Венса.
"Він (Орбан) значно відставав. Я не був так сильно залучений у цю справу. Хоча Віктор – хороша людина", – додав президент США.
Що відомо про вибори в Угорщині?
Вибори в Угорщині проводилися 12 квітня. За результатами підрахунку 98,93% голосів лідирувала "Тиса". Партія має отримати 136 місць у парламенті (52,44% голосів), "Фідес" – 56 місць (39,15% голосів), а партія Mi Hazánk ("Наша батьківщина") – 6 (5,77% голосів).
Після поразки на виборах в Угорщині партії Віктора Орбана "Фідес", один з найближчих його соратників – міністр закордонних справ Петер Сіярто – зник. Згодом з'ясувалось, що він перебував у відомстві, де ліквідовував документи. Це не дивно, адже під час передвиборчої кампанії з'явилося чимало компромату, пов'язаного з ним.
Під час виступу в Будапешті в ніч на 13 квітня лідер партії "Тиса" Петер Мадяр зробив перші заяви після перемоги на виборах. Він оголосив про намір збудувати "більш гуманну країну", а також плани відновити міцну співпрацю у межах Вишеградської групи, куди входять Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина.
Також Мадяр заявив, що Будапешт не буде чинити опір допомозі для України. Водночас він наголосив, що Угорщина перебуває у складній фінансовій ситуації й прагнутиме отримати кошти, призначені для неї як країни-члена ЄС.