За словами політика, деякі спецслужби нібито втручаються в угорські вибори у "дуже агресивній формі". Про це повідомив Петер Сіярто в соцмережі.
Як Сіярто прокоментував злиті телефонні розмови?
Сіярто заявив, що журналісти та розвідка знову публікують телефонні розмови. За його словами, останнє розкриття представило 4 основні висновки:
- Угорщина твердо виступає за мир і повністю підтримує всі мирні зусилля;
- ми найрішучіше захищаємо угорців Закарпаття, чиї права постійно порушує Україна протягом останніх десяти років;
- ми боремося за доступ до дешевої російської нафти та газу, оскільки без них вартість комунальних послуг в Угорщині зростає;
- ми вважаємо політику Брюсселя щодо війни надзвичайно небезпечною, оскільки вона ризикує втягнути Європу в конфлікт.
Після опублікованого допису Сіярто цинічно подякував за таке "велике розкриття".
Що ще відомо про "плівки Сіярто"?
У нових "плівках Сіярто" угорський міністр обговорює з Лавровим стратегію блокування вступу України до ЄС та питання санкцій проти Росії.
Сіярто обіцяв Лаврову передавати документи щодо переговорів, а також висловлював занепокоєння через зустріч на Алясці без участі ЄС та України.
Окрему увагу журналістів-розслідувачів привернув дружній тон спілкування. Наприкінці однієї з розмов Лавров каже: "Усього найкращого, друже", а Сіярто відповідає: "Якщо тобі щось знадобиться, я до твоїх послуг".