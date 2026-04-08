За словами політика, деякі спецслужби нібито втручаються в угорські вибори у "дуже агресивній формі". Про це повідомив Петер Сіярто в соцмережі.

Дивіться також Злив розмов із Лавровим: Сіярто визнав прослуховування і зробив скандальну заяву

Як Сіярто прокоментував злиті телефонні розмови?

Сіярто заявив, що журналісти та розвідка знову публікують телефонні розмови. За його словами, останнє розкриття представило 4 основні висновки:

Угорщина твердо виступає за мир і повністю підтримує всі мирні зусилля;

ми найрішучіше захищаємо угорців Закарпаття, чиї права постійно порушує Україна протягом останніх десяти років;

ми боремося за доступ до дешевої російської нафти та газу, оскільки без них вартість комунальних послуг в Угорщині зростає;

ми вважаємо політику Брюсселя щодо війни надзвичайно небезпечною, оскільки вона ризикує втягнути Європу в конфлікт.

Після опублікованого допису Сіярто цинічно подякував за таке "велике розкриття".

Що ще відомо про "плівки Сіярто"?