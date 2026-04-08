По словам политика, некоторые спецслужбы якобы вмешиваются в венгерские выборы в "очень агрессивной форме". Об этом сообщил Петер Сийярто в соцсети.

Как Сийярто прокомментировал слитые телефонные разговоры?

Сийярто заявил, что журналисты и разведка снова публикуют телефонные разговоры. По его словам, последнее раскрытие представило 4 основных вывода:

  • Венгрия твердо выступает за мир и полностью поддерживает все мирные усилия;
  • мы решительно защищаем венгров Закарпатья, чьи права постоянно нарушает Украина в течение последних десяти лет;
  • мы боремся за доступ к дешевой российской нефти и газу, поскольку без них стоимость коммунальных услуг в Венгрии растет;
  • мы считаем политику Брюсселя в отношении войны чрезвычайно опасной, поскольку она рискует втянуть Европу в конфликт.

После опубликованного сообщения Сийярто цинично поблагодарил за такое "большое раскрытие".

Что еще известно о "пленках Сийярто"?

  • У новых "пленках Сийярто" венгерский министр обсуждает с Лавровым стратегию блокирования вступления Украины в ЕС и вопрос санкций против России.

  • Сийярто обещал Лаврову передавать документы по переговорам, а также выражал обеспокоенность из-за встречи на Аляске без участия ЕС и Украины.

  • Отдельное внимание журналистов-расследователей привлек дружеский тон общения. В конце одного из разговоров Лавров говорит: "Всего наилучшего, друг", а Сийярто отвечает: "Если тебе что-то понадобится, я к твоим услугам".