По словам политика, некоторые спецслужбы якобы вмешиваются в венгерские выборы в "очень агрессивной форме". Об этом сообщил Петер Сийярто в соцсети.
Как Сийярто прокомментировал слитые телефонные разговоры?
Сийярто заявил, что журналисты и разведка снова публикуют телефонные разговоры. По его словам, последнее раскрытие представило 4 основных вывода:
- Венгрия твердо выступает за мир и полностью поддерживает все мирные усилия;
- мы решительно защищаем венгров Закарпатья, чьи права постоянно нарушает Украина в течение последних десяти лет;
- мы боремся за доступ к дешевой российской нефти и газу, поскольку без них стоимость коммунальных услуг в Венгрии растет;
- мы считаем политику Брюсселя в отношении войны чрезвычайно опасной, поскольку она рискует втянуть Европу в конфликт.
После опубликованного сообщения Сийярто цинично поблагодарил за такое "большое раскрытие".
Что еще известно о "пленках Сийярто"?
У новых "пленках Сийярто" венгерский министр обсуждает с Лавровым стратегию блокирования вступления Украины в ЕС и вопрос санкций против России.
Сийярто обещал Лаврову передавать документы по переговорам, а также выражал обеспокоенность из-за встречи на Аляске без участия ЕС и Украины.
Отдельное внимание журналистов-расследователей привлек дружеский тон общения. В конце одного из разговоров Лавров говорит: "Всего наилучшего, друг", а Сийярто отвечает: "Если тебе что-то понадобится, я к твоим услугам".