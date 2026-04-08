Дивіться також "Це цілковитий скандал": Венс заступився за Орбана та розкритикував Зеленського
Як Орбан прокоментував злиту розмову?
В ефірі Blikk Talk 8 квітня він прокоментував скандал довкола запису, в якому, зокрема, використав алюзію на байку про мишу й лева та сказав про готовність "стати мишкою Путіна". За словами Орбана, ці висловлювання не є компрометуючими і не повинні викликати гучних реакцій.
Політик наголосив, що подібний неформальний, навіть дружній тон є типовим у спілкуванні між лідерами держав. Він зазначив, що такі формулювання часто використовуються у контактах як із президентом США, так і з європейськими союзниками, Росією та країнами Центральної Азії.
Окремо Орбан прокоментував сам факт витоку розмови. Він запевнив, що в Угорщині не практикують прослуховування політичних опонентів, однак відповідні служби вже з’ясовують, яким чином стенограма потрапила до медіа.
Про яку розмову йдеться?
Під час короткого дзвінка 17 жовтня 2025 року Орбан запевнив, що готовий допомогти Володимиру Путіну в "будь-якому питанні", де може бути корисним.
У розмові Орбан згадав популярну в Угорщині байку Езопа про те, як миша звільняє лева, який потрапив у клітку, фактично натякнувши на характер відносин між Угорщиною та Росією.