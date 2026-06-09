Про це пише Суспільне.

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Яка вимога Угорщини до України залишається невирішеною?

Україна та Угорщина змогли досягти значного прогресу в переговорах щодо євроінтеграції, погодивши 10 із 11 вимог, які висував Будапешт. Попри це, одна ключова тема все ще залишається невирішеною, однак це не завадило Угорщині погодитися на відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС.

Йдеться про питання представництва національних меншин у Верховній Раді. Його тимчасово винесли за межі основного пакета домовленостей, однак сторони домовилися продовжити консультації та звернутися до Ради Європи й ОБСЄ для отримання правових роз'яснень щодо можливих механізмів реалізації.

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За інформацією джерел Суспільного, питання може знову стати предметом обговорення вже в межах першого переговорного кластера, який охоплює, зокрема, сферу прав людини.

Також повідомляється, що інші країни ЄС можуть висувати додаткові умови. Зокрема, Болгарія планує порушити тему захисту освітніх прав своєї національної меншини в Україні, що потенційно може стати новим елементом переговорного процесу.

Найближчим часом посли ЄС мають погодити переговорну позицію щодо першого кластера, яка визначить перелік проміжних і кінцевих вимог до України. У низці країн Євросоюзу вже діють механізми представництва меншин, зокрема спеціальні квоти в парламенті, що може стати орієнтиром для подальших обговорень.

Нагадаємо, після 17 місяців блокування Угорщина погодилася розблокувати подальший рух України до ЄС, що відкриває можливість переходу до переговорних кластерів, хоча не гарантує швидкого вступу. У Києві це рішення розглядають як результат дипломатичної роботи та домовленостей щодо чутливого питання прав угорської меншини на Закарпатті, яке раніше використовувалося як підстава для вето.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що це рішення означає перехід до нового етапу відносин між Україною та Угорщиною, де замість блокувань формується формат практичного діалогу. Він наголосив, що врегулювання спірних питань за столом переговорів може стати основою для більш стабільного партнерства, а також підкреслив важливість гарантій безпеки для України та інших країн Європи, які будуть містити юридичне зобов'язання.