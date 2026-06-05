Радник Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу пояснив, що у відносинах Києва і Будапешта починається інший етап. За його словами, позиція Петера Мадяра показує, як можна знімати спірні питання за столом переговорів і будувати значно сильніші двосторонні відносини.

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Як Київ і Будапешт зняли спірні питання?

Рішення Будапешта не означає швидкий вступ України до ЄС, але знімає блокування, яке 17 місяців стримувало подальший рух. Тепер Україна може працювати з переговорними кластерами й продовжувати євроінтеграційний шлях уже без угорського вето, яке Орбан використовував як політичний інструмент.

Нагадаємо! Після 17 місяців блокування Угорщина погодила подальший рух України до переговорів про вступ у ЄС. За даними Financial Times і Politico, усі 27 країн Євросоюзу підтримали підготовку до відкриття першого переговорного кластера щодо верховенства права і демократичних стандартів. Це стало можливим після домовленостей між Києвом і Будапештом щодо прав угорської меншини на Закарпатті.

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У цьому рішенні важлива не лише згода Будапешта рухатися далі в євроінтеграційному процесі України. Подоляк пов'язав її з роботою, яку провели українські та угорські дипломати довкола теми Закарпаття. Саме права нацменшини Орбан довго використовував як привід для блокування, хоча в Києві це вважали спекулятивним питанням.

Була створена робоча група між нашими угорськими колегами і Міністерством закордонних справ України. Вони відпрацювали все, що стосується цього спекулятивного аспекту права на Закарпатті нацменшини,

– пояснив радник ОП.

Після цього змінився і сам тон відносин. Замість ультиматумів та політичних заяв з'явився формат, у якому складні теми можна обговорювати за столом переговорів і переводити в практичні рішення. Подоляк вважає, що саме такий підхід може дати Україні та Угорщині сильніші двосторонні відносини.

Мадяр показує, яким шляхом треба йти, якщо ви хочете отримати максимально ефективні двосторонні відносини, які будуть перспективні й додаватимуть спроможності одній країні й іншій,

– зазначив він.

У Києві також бачать, що зміна підходу вигідна не лише Україні. Угорщина намагається розблокувати і власні фінансові можливості в переговорах з Брюсселем, тому конструктивна позиція щодо України може стати частиною ширшого перезавантаження її ролі в Європі.

Юридичні гарантії замість порожніх обіцянок

Позиція Мадяра важлива не лише для українсько-угорських відносин. У ній є ширший сигнал для Європи: після досвіду Будапештського меморандуму самих політичних обіцянок уже недостатньо. Менші й середні країни мають розуміти, який механізм реально захищає їхній суверенітет, якщо велика держава вирішить напасти.

Потрібні юридичні гарантії, потрібно чітко зрозуміти, що це гарантії недоторканності суверенітету і території,

– зазначив Подоляк.

Поведінка Росії показала, що підписані документи не стримують агресора, якщо за ними немає реального механізму примусу. Москва вже порушила гарантії, пов'язані з Україною, а тепер так само погрожує іншим країнам, зокрема Вірменії. Тому питання гарантій безпеки виходить далеко за межі лише українського кейсу.

Як страхувати ці ризики? Що має бути гарантом того, що якийсь Путін не захоче зайти в Україну чи в Угорщину?,

– пояснив радник ОП.

У цьому сенсі Україна може стати прикладом для ширшої розмови про безпеку в Європі. Йдеться не тільки про вступ до ЄС, а й про нові правила, які мають захищати країни від шантажу, нападу й спроб великих держав диктувати їм майбутнє.

Мадяр показує інший рівень політики

Позиція Петера Мадяра важлива ще й тим, що вона відрізняється від авторитарної системи, яку вибудував Віктор Орбан.

Подоляк пояснив, як позиція Мадяра змінює відносини з Києвом: дивіться відео

Він говорить про реформу влади в Угорщині, іншу роль президента, судової вертикалі та Конституційного суду. Для України це має значення, бо йдеться про сусідню країну, з якою можна будувати не конфлікт, а сильніші регіональні зв'язки.

Мадяр демонструє зовсім інший рівень політики,

– зазначив Подоляк.

Його активність може змінити не лише внутрішню політику Угорщини, а й підхід до відносин із сусідами. Подоляк наголосив, що конструктивність у двосторонніх відносинах дає більше результату, ніж образи, історичні претензії чи спроби жити минулим.

Було б бажано щоб і інші наші сусіди жили не в минулому, а дивились на спільні проєкти, спільні можливості й майбутнє,

– сказав радник ОП.

Регіональні альянси України з Угорщиною, Польщею та іншими сусідами можуть бути вигідними і в європейському, і в глобальному контексті. Київ також очікує на візит Мадяра з делегацією до України, бо прямий діалог може закріпити це перезавантаження відносин.

Що відомо про домовленості України та Угорщини?

За даними Bloomberg, Будапешт також планує підтримати продовження санкцій ЄС проти Росії на цілий рік, хоча раніше погоджувався на це лише кожні шість місяців і часто затягував рішення. У медіа це вже називають помітною зміною угорської позиції у відносинах і з Брюсселем, і з Україною.

Міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що діалог з Угорщиною щодо нацменшин був позитивним і дав хороший результат. За його словами, Україна не відступає від своїх принципів: держава й надалі фінансує школи з мовами національних спільнот, видає підручники і зберігатиме можливості для навчання та культурного розвитку угорської, румунської, польської, словацької, болгарської та інших спільнот.

За словами Петера Мадяра, сторони домовилися про розширення мовних, освітніх, культурних і політичних прав угорської меншини в Україні. Йдеться, зокрема, про ширше використання угорської мови в освіті, місцевому публічному житті та культурній сфері. Якщо Україна виконає взяті зобов'язання, Угорщина погодиться не блокувати відкриття першого переговорного кластера, хоча прискорений вступ України до ЄС Будапешт, як і раніше, не підтримує.