Про це повідомляють Financial Times та Politico.

Дивіться також Угорщина готова відмовитись від блокування вступу України в ЄС, – Politico

Які рішення ухвалила Угорщина?

За даними видання, усі 27 країн Європейського Союзу нарешті погодили подальший рух Києва та підготовку до відкриття першого переговорного кластера, який стосується верховенства права й демократичних стандартів.

Таке рішення стало можливим після домовленостей України та Угорщини щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Офіційний початок наступного етапу переговорів може відбутися вже 15 червня в Люксембурзі.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Politico констатує, що європейські уряди офіційно просунули заявки України на членство, тож після зустрічі послів у Брюсселі почалася процедура відкриття першого переговорного кластера стосовно вступу країни до ЄС.

Своєю чергою представник головування Кіпру в Раді ЄС назвав подібне рішення важливим кроком на шляху України до Європейського Союзу. На його думку, воно також підтверджує відданість блоку політиці розширення.

Міністерка закордонних справ Ірландії Гелен МакЕнті привітала просування переговорів про вступ України до ЄС, назвавши це історичним кроком. За її словами, Київ показав відданість демократії, верховенству права і реформам.