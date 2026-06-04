Об этом сообщают Financial Times и Politico.

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Какие решения приняла Венгрия?

По данным издания, все 27 стран Европейского Союза наконец согласовали дальнейшее движение Киева и подготовку к открытию первого переговорного кластера, который касается верховенства права и демократических стандартов.

Такое решение стало возможным после договоренностей Украины и Венгрии относительно языковых, образовательных и культурных прав венгерского меньшинства на Закарпатье. Официальное начало следующего этапа переговоров может состояться 15 июня.

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Politico констатирует, что европейские правительства официально продвинули заявки Украины на членство, поэтому после встречи послов в Брюсселе началась процедура открытия первого переговорного кластера по вступлению страны в ЕС.

В свою очередь представитель председательства Кипра в Совете ЕС назвал подобное решение важным шагом на пути Украины в Европейский Союз. По его мнению, оно также подтверждает приверженность блока политике расширения.