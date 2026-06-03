Об этом в фейсбуке заявил Петер Мадьяр, венгерский премьер. Он назвал это огромной новостью.

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Что должна сделать Украина для венгерского меньшинства?

По словам венгерского премьера, ему за 3 недели удалось достичь того, чего Орбан не смог сделать за 10 лет.

Мы достигли полной договоренности с Украиной по расширению языковых, образовательных, культурных и политических прав ста тысяч людей венгерского меньшинства. Соглашение стало результатом нескольких недель интенсивных венгерско-украинских переговоров экспертного уровня, в которых приняли участие политические организации и церкви закарпатских венгров,

– сказал Петер Мадьяр.

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Он добавил, что венгры Закарпатья будут иметь гораздо более широкие образовательные, культурные, языковые и политические права, чем раньше.

Украина согласилась:

Восстановить систему школ национальных меньшинств. Венгерский язык будут свободно использовать не только в образовательном процессе, но и во всех сферах школьной коммуникации. А еще венгерскую символику – гимн, флаг, надписи в школах. Документы можно будет вести на венгерском, как и заполнять на нем свидетельства и аттестаты. Выпускные и вступительные экзамены можно будет сдавать на венгерском. А перечень обязательных предметов, которые преподают в школе на украинском, можно будет расширять только с предварительного согласия родителей.

Обеспечивать языковые права венгров. В тех населенных пунктах, где доля венгерского населения превышает 10 процентов, позволят свободно использовать венгерскую национальную символику, говорить на венгерском языке при оказании медицинских услуг, на спортивных мероприятиях и научных конференциях, вести политическую деятельность на этом языке. Избирательные бюллетени будут доступны на венгерском.

Сохранять национальные традиции и обычаи венгров. Меньшинство может отмечать свои национальные праздники и проводить на венгерском языке мероприятия, связанные с историей, национальной культурой и религией, создавать национальные культурные и образовательные учреждения.

Если Украина выполнит свои обязательства, Венгрия согласится на открытие первого переговорного кластера по вступлению нашего государства в ЕС. Но ускоренные переговоры о вступлении Украины в ЕС по-прежнему Будапешт не поддерживает.

Если Киев сможет закрыть все 33 раздела вступительных переговоров в течение 10 или 15 лет, тогда Венгрия проведет юридически обязательный референдум по этому поводу.