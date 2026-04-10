Об этом сообщает Meduza со ссылкой на двух собеседников, приближенных к политическому блоку администрации российского диктатора Владимира Путина.

Как Россия оценивает ситуацию Орбана?

По данным росСМИ, российское посольство отрицает вмешательство в предвыборную кампанию в Венгрии, однако один из собеседников уточнил, что со стороны Москвы происходит "содействие" в продвижении в соцсетях.

Надежды на то, что Орбан и его технологи смогут переломить ситуацию и выиграть по партспискам сначала были. Затем желательным сценарием начала считаться победа с учетом одномандатных округов. Сейчас предполагают, что и этого не будет,

– рассказал один из источников.

Собеседник издания и технолог, который работает с Кремлем, заявили, что возможный проигрыш партии Орбана будет подан в подконтрольных власти российских СМИ как "цветная революция", которую совершил Евросоюз.

В то же время для самого диктатора Владимира Путина, по мнению источников, виновным в проигрыше представят самого Виктора Орбана, мол, даже при поддержке российской стороны он и его команда "ничего не смогли".

Что этому предшествовало?

Financial Times и The Washington Post сообщали об активных попытках России помочь Виктору Орбану и его партии на предстоящих выборах. Отмечали, что администрация диктатора даже одобрила план улучшения рейтингов.

Согласно этому плану, Виктора Орбана должны были показать "сильным лидером с друзьями по всему миру". Также ожидались информационные атаки против его главных оппонентов, речь идет о партии "Тиса", которые возглавляет Петер Мадьяр.

Главного соперника Орбана российская сторона хотела представить игрушкой Европейского Союза. Вскоре после подобных публикаций в западных СМИ, Кремль опроверг такие обвинения, назвав их "фейком".

Шансы на победу Орбана уменьшаются