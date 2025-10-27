Что планирует Евросоюз в отношении критически важных минералов?

Об этом сообщил в понедельник представитель Европейской комиссии.

Комментарий прозвучал после того, как президент как президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на выходных представила инициативу RESourceEU. Это предложение по укреплению устойчивости европейских цепей поставок стратегически важных металлов путем расширения торговых связей с третьими странами.

План также предусматривает:

увеличение объемов внутренней добычи и переработки; совместное создание запасов.

Китай доминирует на мировом рынке поставок критически важных минералов – сырья, из которого изготавливают все: от электромобилей и компьютеров до ветряков, радаров и истребителей,

– говорится в тексте.

Представитель Еврокомиссии по вопросам торговли Олаф Гилл заявил: цель инициативы RESourceEU заключается в том, чтобы до конца года представить конкретный план действий. Кроме того, эта инициатива была призвана дополнить принятый в 2024 году Акт о критически важных сырьевых материалах. Он также направлен на уменьшение стратегической зависимости ЕС от Китая.

Эти заявления прозвучали после того, как Пекин в начале месяца объявил о введении масштабных экспортных ограничений на ряд минералов, известных как редкоземельные элементы,



Эти ограничения усиливают предыдущие, которые приняты еще в апреле, из-за которых некоторые предприятия ЕС уже были вынуждены остановить производство. В частности Китай обеспечивает около 70% мировой добычи и 90% переработки таких материалов.

Этот шаг, как отмечают в Euractiv, еще больше обострил напряжение между Брюсселем и Пекином, которое и без того усиливается из-за растущего торгового сальдо Китая и его углубленные политические и экономические связи с Россией.

Гилл также сообщил в понедельник, что министр торговли Китая Ван Вэньтао не будет участвовать в "высокоуровневой" встрече между китайскими и европейскими чиновниками в Брюсселе. И это несмотря на предыдущие заявления еврокомиссара по вопросам торговли Мароша Шефчовича о его возможном присутствии.

В Брюссель в четверг прибудут высокопоставленные технические представители из Китая. Не нужно называть имена. Просто поверьте – они высокого уровня, они технические специалисты и они работают, чтобы выполнить задание,

– сказал Олаф Гилл.

Обратите внимание! Визит китайской делегации состоится в тот же день, когда запланирована встреча президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Южной Корее.

Какое решение объявил Китай?

Дело в том, что Пекин объявил масштабные ограничения на экспорт критически важных редкоземельных минералов. Об этом сообщает издание WP.

Как отмечается, Китай добавил в список пять элементов к тем семи, что уже так находились под экспортным контролем. Президент США Дональд Трамп в ответ объявил тарифы в размере 100% на импорт товаров из Китая.

Американский лидер также сообщил, что может ввести экспортный контроль на критические технологии, которые предназначаются для Китая.

Что еще говорят в Соединенных Штатах?