Когда "Стена дронов" заработает в Европе?

Впервые к созданию "Стены дронов" президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала в сентябре – после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Сначала инициатива касалась укрепления восточных приграничных государств ЕС, но впоследствии ее расширили – после того, как инциденты с неизвестными дронами всколыхнули ряд стран, расположенных дальше на запад.

По сообщению европейских чиновников, Брюссель хочет, чтобы проект "Европейская инициатива по противодействию дронам" начал работать до конца 2026 года и был полностью реализован до конца 2027 года.

Обратите внимание! Информацию об ожидаемых сроках агентству Agence France-Presse сообщили представители ЕС. Однако The Guardian не смог независимо проверить эту информацию.

К слову, "Стена дронов" является одним из нескольких ведущих проектов, которые Еврокомиссия намерена обнародовать в четверг, 16 октября, в рамках плана действий, направленного на подготовку блока к потенциальному нападению Москвы до 2030 года.

В чем проблема проекта "Стена дронов"?