Об этом журналистам сообщили официальные лица. Детали в среду, 15 октября, сообщает The Guardian, передает 24 Канал.
Смотрите также Европейская "Стена дронов" против России: какой будет роль Украины на восточном фланге НАТО
Когда "Стена дронов" заработает в Европе?
Впервые к созданию "Стены дронов" президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала в сентябре – после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши.
Сначала инициатива касалась укрепления восточных приграничных государств ЕС, но впоследствии ее расширили – после того, как инциденты с неизвестными дронами всколыхнули ряд стран, расположенных дальше на запад.
По сообщению европейских чиновников, Брюссель хочет, чтобы проект "Европейская инициатива по противодействию дронам" начал работать до конца 2026 года и был полностью реализован до конца 2027 года.
Обратите внимание! Информацию об ожидаемых сроках агентству Agence France-Presse сообщили представители ЕС. Однако The Guardian не смог независимо проверить эту информацию.
К слову, "Стена дронов" является одним из нескольких ведущих проектов, которые Еврокомиссия намерена обнародовать в четверг, 16 октября, в рамках плана действий, направленного на подготовку блока к потенциальному нападению Москвы до 2030 года.
В чем проблема проекта "Стена дронов"?
- "Стена дронов" столкнулась с критикой еще до реализации, ведь для использования средств ЕС необходимо согласие всех членов. Италия и Греция считают, что оборонные проекты должны приносить пользу всему союзу, а не только восточным государствам, тогда как прифронтовые страны считают инициативу недостаточной.
- Усиление ПВО на восточном фланге НАТО потребует новых инвестиций, в частности создание многоуровневой сети датчиков, интегрированных в систему управления на базе искусственного интеллекта.
- К слову, эксклюзивно в эфире 24 Канала экс-офицер Воздушных Сил и заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский заметил, что Европа предлагает "интересное и технологическое решение", которое будет стоить дорого. Также под вопросом остается время реализации проекта. "Пока я не вижу единства Европы", – добавил эксперт.