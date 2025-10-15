Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Politico.

К теме США на днях сделают важное объявление о поставках оружия Украине, – посол США при НАТО

Как НАТО планирует улучшать собственную противовоздушную оборону?

В среду министры обороны 32 стран-членов НАТО соберутся в Брюсселе, чтобы определить, ограничивают ли национальные правила возможности Альянса быстро реагировать на воздушные угрозы.

За последние недели подозрительные беспилотники нарушали воздушное пространство Бельгии, Германии, Дании и Норвегии. Российские дроны фиксировали над Румынией и сбивали над Польшей, а истребители НАТО поднимались в воздух после того, как три самолета МиГ-31 в течение 12 минут находились в небе над Эстонией.

Кстати, полковник армии США в отставке Джон Свит рассказывал в эфире 24 Канала, что будет очень сложно доказать, что это именно российские дроны пересекают воздушное пространство стран НАТО. Эксперт считает, что к пускам причастна непосредственно ФСБ, которая создает сложные связи, чтобы исключить причастности России к этим налетам.

В ответ Альянс запустил программу "Восточный страж", предусматривающую передислокацию военных самолетов и систем ПВО в приграничные государства. В то же время внутри НАТО возникла дискуссия, имеет ли Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич, достаточно полномочий действовать в условиях ограничений, которые страны-члены устанавливают для своих войск.

Не секрет, что чем больше национальных предостережений, особенно в отношении наших истребителей, тем труднее SACEUR (Верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе – 24 Канал) немедленно реагировать,

– заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

Он добавил, что Вашингтон ожидает "значительных" обязательств союзников по закупке американского оружия для Украины.

Официально НАТО уверяет, что имеет все необходимые полномочия для реагирования.

"Когда эти российские самолеты будут представлять угрозу, мы сделаем все возможное", – подчеркнул генсек Марк Рютте.

Однако источники в Альянсе признают: миссии НАТО в воздухе остаются "лоскутной конструкцией". Чтобы повысить эффективность ПВО, Гринкевичу необходима большая гибкость и меньше национальных ограничений, отметил один из дипломатов.

Министры планируют оценить эффективность программы "Восточный страж", которая пока что помогла избежать новых нарушений воздушного пространства. Ранее подобная инициатива – "Балтийский часовой", запущена после инцидентов с подводными кабелями, – уже показала положительные результаты.

По словам дипломатов, США помогут в сборе разведданных и координации новой программы, а Гринкевич готовит предложения по повышению оперативной гибкости, которые представит в следующем году.

Усиление ПВО на восточном фланге НАТО потребует новых инвестиций – создание многоуровневой сети датчиков, интегрированных в систему управления на базе искусственного интеллекта.

Кроме того, министры обсудят координацию с ЕС, который готовит оборонную стратегию до 2030 года и программу SAFE на 150 миллиардов евро. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее анонсировала создание "стены из дронов" для защиты восточных границ, что получило поддержку большинства союзников при условии, что НАТО будет сохранять контроль над использованием этих систем.

Что сейчас думают в НАТО относительно ответа на налеты дронов и самолетов?