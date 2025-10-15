Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Politico.

До теми США днями зроблять важливе оголошення про постачання зброї Україні, – посол США при НАТО

Як НАТО планує покращувати власну протиповітряну оборону?

У середу міністри оборони 32 країн-членів НАТО зберуться в Брюсселі, щоб визначити, чи обмежують національні правила можливості Альянсу швидко реагувати на повітряні загрози.

За останні тижні підозрілі безпілотники порушували повітряний простір Бельгії, Німеччини, Данії та Норвегії. Російські дрони фіксували над Румунією та збивали над Польщею, а винищувачі НАТО піднімалися в повітря після того, як три літаки МіГ-31 протягом 12 хвилин перебували в небі над Естонією.

До речі, полковник армії США у відставці Джон Світ розповідав в етері 24 Каналу, що буде дуже складно довести, що це саме російські дрони перетинають повітряний простір країн НАТО. Експерт вважає, що до пусків причетна безпосередньо ФСБ, яка створює складні зв'язки, щоб унеможливити причетності Росії до цих нальотів.

У відповідь Альянс запустив програму "Східний вартовий", що передбачає передислокацію військових літаків і систем ППО до прикордонних держав. Водночас всередині НАТО виникла дискусія, чи має Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил у Європі, американський генерал Алексус Гринкевич, достатньо повноважень діяти в умовах обмежень, які країни-члени встановлюють для своїх військ.

Не секрет, що чим більше національних застережень, особливо щодо наших винищувачів, тим важче SACEUR (Верховному головнокомандувачу Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі – 24 Канал) негайно реагувати,

– заявив посол США в НАТО Метью Вітакер.

Він додав, що Вашингтон очікує "значних" зобов'язань союзників щодо закупівлі американської зброї для України.

Офіційно НАТО запевняє, що має всі необхідні повноваження для реагування.

"Коли ці російські літаки становитимуть загрозу, ми зробимо все можливе", – наголосив генсек Марк Рютте.

Однак джерела в Альянсі визнають: місії НАТО у повітрі залишаються "клаптиковою конструкцією". Щоб підвищити ефективність ППО, Гринкевичу необхідна більша гнучкість і менше національних обмежень, зазначив один із дипломатів.

Міністри планують оцінити ефективність програми "Східний вартовий", яка поки що допомогла уникнути нових порушень повітряного простору. Раніше подібна ініціатива – "Балтійський вартовий", запущена після інцидентів із підводними кабелями, – вже показала позитивні результати.

За словами дипломатів, США допоможуть у зборі розвідданих і координації нової програми, а Гринкевич готує пропозиції щодо підвищення оперативної гнучкості, які представить наступного року.

Посилення ППО на східному фланзі НАТО вимагатиме нових інвестицій – створення багаторівневої мережі датчиків, інтегрованих у систему управління на базі штучного інтелекту.

Крім того, міністри обговорять координацію з ЄС, який готує оборонну стратегію до 2030 року та програму SAFE на 150 мільярдів євро. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше анонсувала створення "стіни з дронів" для захисту східних кордонів, що отримало підтримку більшості союзників за умови, що НАТО зберігатиме контроль над використанням цих систем.

Що зараз думають у НАТО щодо відповіді на нальоти дронів та літаків?