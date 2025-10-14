Об этом Рютте заявил во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, информирует 24 Канал.
Смотрите также Польша в течение 10 лет готовится к боевому столкновению с Россией, – WSJ
Что сказал Рютте о позиции НАТО?
Генсек заявил, что российские самолеты, которые нарушают западные границы, следует сбивать только в крайнем случае, то есть непосредственно, когда они представляют очевидную угрозу.
По его словам, "если самолет не представляет угрозы, мы не будем его сбивать, а спокойно выведем за пределы воздушного пространства".
"Мы намного сильнее россиян. Нам не нужно сбивать российские самолеты только потому, что они входят в наше воздушное пространство... Если бы мы были слабыми, возможно, вы бы подумали: ладно, мы слабые, поэтому должны сразу показать им, что сбиваем их каждый раз, когда они входят. Но если они не представляют угрозы, учитывая то, что мы гораздо сильнее россиян, я считаю, что гораздо эффективнее реагировать пропорционально", – выразил позицию генсек НАТО.
Смотрите также Россия может напасть на страны НАТО значительно раньше, чем прогнозируют в Европе, – ISW
Нарушение воздушного пространства НАТО
Напомним, не так давно российские самолеты МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и покинули его только после того, как поднялись в небо истребители НАТО. Политолог Георгий Чижов в эфире 24 Канала, отмечал, что если бы их сбили, "то потом долго бы не залетали".
Он напомнил, как в 2015 году 2 российских самолета Су-24 вторглись в воздушное пространство Турции. Тогда турецкие истребители F-16 атаковали один из Су-24, который разбился. После этого, ни самолеты, ни дроны больше не залетали в Турцию. "Достаточно было сбить один самолет, чтобы Путин все понял", – подчеркнул специалист.
К слову, во время заседания парламентской ассамблеи Альянса генсек НАТО отметил, что открытая война между Россией и НАТО возможна в случае, если Москва будет "настолько глупой", чтобы осуществить нападение на страны Североатлантического альянса.