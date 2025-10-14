Об этом Рютте заявил во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, информирует 24 Канал.

Что сказал Рютте о позиции НАТО?

Генсек заявил, что российские самолеты, которые нарушают западные границы, следует сбивать только в крайнем случае, то есть непосредственно, когда они представляют очевидную угрозу.

По его словам, "если самолет не представляет угрозы, мы не будем его сбивать, а спокойно выведем за пределы воздушного пространства".

"Мы намного сильнее россиян. Нам не нужно сбивать российские самолеты только потому, что они входят в наше воздушное пространство... Если бы мы были слабыми, возможно, вы бы подумали: ладно, мы слабые, поэтому должны сразу показать им, что сбиваем их каждый раз, когда они входят. Но если они не представляют угрозы, учитывая то, что мы гораздо сильнее россиян, я считаю, что гораздо эффективнее реагировать пропорционально", – выразил позицию генсек НАТО.

Нарушение воздушного пространства НАТО