Так заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер во время брифинга 14 октября. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на La Repubblica.

Смотрите также Возможность удара вглубь может изменить расчеты Путина, – посол США при НАТО о Tomahawk

С каким заявлением выступят в США?

США планируют объявить о новых поставках вооружения Украине уже на этой неделе, вероятно в среду, 15 октября. Уитакер подтвердил, что важное сообщение прозвучит в рамках инициативы PURL, которая позволяет союзникам закупать американское оружие для передачи Украине.

По словам Уитакера, страны Южной Европы должны сделать больший вклад в программу. Он напомнил, что PURL позволяет быстро и эффективно обеспечить Украину необходимым вооружением и боеприпасами.

Теперь суть заключается в том, что если Украина хочет иметь все необходимое для самозащиты, самый быстрый и конкретный способ, которым союзники могут сделать свой вклад, – это инвестировать в PURL,

– сказал дипломат.

Посол отметил, что уже несколько стран объявили о своем участии в PURL. Среди них Канада, Нидерланды, Германия, а также Дания, Норвегия и Швеция.

Витакер отметил, что программа является жизненно важной для обеспечения обороноспособности Украины и усиления давления на Россию с целью достижения мира.

Что известно о PURL?