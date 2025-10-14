В то же время окончательное решение о передаче ракет высокой дальности остается за Трампом. Об этом комментарии 24 Канала заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

Как передача Tomahawk может повлиять на Путина?

По мнению американского чиновника, передача Киеву соответствующих крылатых ракет сможет повлиять на планы Владимира Путина.

"Как я уже публично отмечал ранее, возможность наносить удары в глубину может изменить расчеты Путина и создает риски для многих объектов, в частности для важной энергетической инфраструктуры внутри России", – говорит он.

По его словам, все же решение будет за Дональдом Трампом, который хочет, чтобы война и убийства прекратились, и для этого стороны должны сесть за стол переговоров. Однако, посол отмечает, что Россия пока к этому не готова.

Сейчас кажется, что россияне не готовы отказаться от своих максималистских целей, но увидим, поможет ли что-то – в частности прерывание работы "теневого флота", удары "Томагавками" или другие средства – заставить Владимира Путина и россиян сесть за стол переговоров о мирном соглашении,

– заявил Уитакер.

Он также напомнил, что в эти выходные Дональду Трампу удалось достичь мира на Ближнем Востоке. Напомним, уже 13 октября мировые лидеры подписали мирное соглашение о прекращении огня в Газе на саммите в Шарм-эль-Шейхе.

Что известно о возможности предоставления Tomahawk?