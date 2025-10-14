Такое мнение в эфире 24 Канала высказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что по объектам изготовления россиянами "Шахедов" и местах их запуска должны лететь сотни наших БпЛА и ракет, а американское оружие станет усилением для таких ударов.
От чего будет зависеть решение Трампа по Tomahawk?
Генерал армии среди важных объектов, на которые могли бы быть нацелены Tomahawk, назвал российские аэродромы, где базируются истребители; заводы ВПК. Маломуж отметил, что эти дальнобойные ракеты США могли бы быть важным для Украины ресурсом, но не решающим, потому что в большом количестве американцы их предоставить не смогут.
Их еще надо получить, президент Зеленский сказал, что Украина на стадии того, чтобы договориться об этом. Трамп изменил позицию. Он говорит о Tomahawk, как сигнале России. Если она не хочет мира, он поставит их. Сегодня уже о них идет конкретный разговор,
– озвучил Маломуж.
По его мнению, ближайшее время это американское оружие не будет отправлено Украине. Впереди, с его слов, сложная процедура согласования этого решения. Однако Маломуж убежден, что если Путин в дальнейшем не проявит готовности двигаться к миру, а продолжит террор украинских городов, тогда армия Украины получит от США Tomahawk.
К сведению! Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко считает, что разговорами о вероятной поставке Украине Tomahawk Трамп перешел к новой тактике, она нацелена на Путина. США показывают, что могут существенно усилить ВСУ военной помощью и расширить спектр предоставляемого вооружения.
Передача Украине Tomahawk: последние заявления
После телефонного разговора с Трампом, который состоялся 11 октября, украинский лидер Владимир Зеленский озвучил, что между Украиной и США идет диалог о необходимости обеспечения нашего войска этими ракетами. Зеленский отметил, что украинская сторона ныне ожидает принятия этого решения.
Американский президент Дональд Трамп 12 октября во время общения со СМИ сообщил, что планирует обсудить с российским диктатором вопрос предоставления Украине этого дальнобойного оружия. По его словам, если тот не начнет идти в сторону мирного урегулирования, он обеспечит украинское войско Tomahawk.
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков озвучил, что разговоры о возможной поставке ВСУ ракет Tomahawk вызывают большую тревогу. В то же время он высказался, что это вооружение якобы не способно изменить ситуацию на поле боя. Об этом на днях заявил и Путин, который заявил, что такое решение Трампа приведет к ухудшению отношений с Россией. На днях он также заверил, что страна-агрессорка в ответ усилит свое ПВО.