Такое мнение в эфире 24 Канала высказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что по объектам изготовления россиянами "Шахедов" и местах их запуска должны лететь сотни наших БпЛА и ракет, а американское оружие станет усилением для таких ударов.

Смотрите также Ракеты Tomahawk станут поворотным моментом в войне, – британский полковник в отставке

От чего будет зависеть решение Трампа по Tomahawk?

Генерал армии среди важных объектов, на которые могли бы быть нацелены Tomahawk, назвал российские аэродромы, где базируются истребители; заводы ВПК. Маломуж отметил, что эти дальнобойные ракеты США могли бы быть важным для Украины ресурсом, но не решающим, потому что в большом количестве американцы их предоставить не смогут.

Их еще надо получить, президент Зеленский сказал, что Украина на стадии того, чтобы договориться об этом. Трамп изменил позицию. Он говорит о Tomahawk, как сигнале России. Если она не хочет мира, он поставит их. Сегодня уже о них идет конкретный разговор,

– озвучил Маломуж.

По его мнению, ближайшее время это американское оружие не будет отправлено Украине. Впереди, с его слов, сложная процедура согласования этого решения. Однако Маломуж убежден, что если Путин в дальнейшем не проявит готовности двигаться к миру, а продолжит террор украинских городов, тогда армия Украины получит от США Tomahawk.

К сведению! Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко считает, что разговорами о вероятной поставке Украине Tomahawk Трамп перешел к новой тактике, она нацелена на Путина. США показывают, что могут существенно усилить ВСУ военной помощью и расширить спектр предоставляемого вооружения.

Передача Украине Tomahawk: последние заявления