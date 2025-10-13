Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что Белый дом будет давить, предоставляя Украине оружие. В то же время Tomahawk здесь выступают как символ.

Какой новый подход имеет Трамп по отношению к Путину?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ объяснил, что теперь Трамп имеет новую тактику в отношении Путина – президент США не собирается с ним встречаться или обсуждать что-то через телефонный звонок.

Подход заключается в том, чтобы ответить на российскую эскалацию. Отсюда и появились формулировки о ракетах Tomahawk. Они обобщают усиление помощи Украине со стороны США. Речь идет не только о Tomahawk, а о расширении поставок вооружений,

– подчеркнул он.

По словам Мусиенко, американское оружие нужно Украине, чтобы наносить более четкие удары. Кроме того, Соединенные Штаты уже готовы поделиться с нашей страной разведывательными данными. Таким образом Вашингтон намерен давить на Путина.

Он добавил, что только после проявления этого давления от администрации Трампа можно будет говорить о переговорах со страной-агрессором.

Что известно о военной помощи со стороны США?