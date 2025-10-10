Во время общения с журналистами 10 октября Владимир Зеленский отметил, что сейчас Украина находится в ожидании пакета помощи, который пообещал Дональд Трамп, передает 24 Канал.

Президент выразил надежду, что вскоре сможет узнать о том, когда системы ПВО могут быть предоставлены.

Он отметил, что на следующей неделе украинская делегация отправится в США.

Все занимаются "мегасоглашением", там ПВО – это номер один. Мы готовы это покупать, готовы задействовать различные форматы программ,

– подчеркнул политик.

он также добавил, что осенью Украина получит от союзников две системы Patriot.