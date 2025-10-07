Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общение Владимира Зеленского и Дика Схоофа с журналистами.
Смотрите также Почему дроны теперь труднее сбивать и надо ли глушить мобильную связь во время атак: объясняет Храпчинский
Что с Patriot из США?
Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получает системы Patriot. Шатдаун в США не заблокировал поставки оружия.
Хочется быстрее, но я вам сказал от этого это зависит. На сегодня исключительно от финансов. Потому что в принципе американцы разблокировали возможности закупки Patriot. Не только ракет, но и систем. Вопрос исключительно в деньгах,
– сказал он.
Украинский гарант добавил, что есть плюсы, есть и минусы: как только Киев дипломатически разблокировал какой-то вопрос, появляются другие дефицитные вещи. Президент рассчитывает на замороженные российские активы.
Какая сейчас ситуация с ПВО в Украине?
Недавно СМИ писали, что Россия модернизировала свои ракеты, что усложняет работу украинской ПВО, в частности системы Patriot.
Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире 24 Канала отметил, что модернизация баллистики означает увеличение скорости ракет на тех участках, где происходит перехват, или повысить их маневренность. Никаких кардинальных изменений в "Искандерах" не было.
Шарп говорит, что из-за дефицита ракет ПВО по одной цели выпускают только одну ракету, когда раньше можно было осуществить пуск двух. Украине приходится экономить ракеты ПВО.
В Воздушных целях подтвердили, что стало сложнее работать по ракетам, которые летят по квазибаллистической траектории. Система во время сбивания баллистики работает в автоматическом режиме и становится труднее вычислить точку, где противоракета столкнется с целью.