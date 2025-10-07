Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общение Владимира Зеленского и Дика Схоофа с журналистами.

Что с Patriot из США?

Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получает системы Patriot. Шатдаун в США не заблокировал поставки оружия.

Хочется быстрее, но я вам сказал от этого это зависит. На сегодня исключительно от финансов. Потому что в принципе американцы разблокировали возможности закупки Patriot. Не только ракет, но и систем. Вопрос исключительно в деньгах,

– сказал он.

Украинский гарант добавил, что есть плюсы, есть и минусы: как только Киев дипломатически разблокировал какой-то вопрос, появляются другие дефицитные вещи. Президент рассчитывает на замороженные российские активы.

Какая сейчас ситуация с ПВО в Украине?