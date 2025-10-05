В то же время модернизация российских ракет является далеко не новой темой – она уже поднималась несколько месяцев назад. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

Почему ПВО сложнее выявлять вражеские цели?

Игнат заметил, что из-за модернизации российских ракет "работать" по ним становится сложнее.

Конечно стало сложнее работать по ракетам, которые летят по квазибаллистической траектории. То есть, совершают колебания при заходе на цель. Это усложняет работу Patriot: система при сбивании баллистики работает в автоматическом режиме и становится труднее вычислить точку, где противоракета столкнется или взорвется рядом с баллистической ракетой противника,

– пояснил он.

Представитель Воздушных сил добавил, что также сохраняется сложная ситуация с выявлением большого количества ракет с разных направлений.

В таком случае обнаружение такого количества ракет одной системой невозможно. Для этого нужно иметь несколько систем, несколько радаров, которые будут прикрывать город с разных направлений.

Что еще рассказал Игнат об атаке 5 октября?