Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

Какой была ночная атака 5 октября?

Игнат отметил, что это был "типичный комбинированный удар".

"К сожалению, такие сейчас часто происходят с применением различных типов ракет и дронов. Это были ракеты воздушного, морского и наземного базирования", – добавил он.

По словам представителя Воздушных сил, ночью были зафиксированы крылатые ракеты "Искандер-К", "Калибр" и Х-101, а также аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Фактически все они летели на Львовщину.

"Атака была большой, цифры говорят сами за себя. Враг использует различные тактические приемы, маршруты. Огромное количество пролетает с разных направлений, окружая полукольцом Украину", – заметил Игнат.

Он добавил, что Россия часто осуществляет такие акцентированные масштабные комбинированные удары по одному региону с разных сторон, как, например, это бывает с Киевом.

Как отработала ПВО?