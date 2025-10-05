Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
Дивіться також Сотні дронів та ракети: монітори показали маршрут цілей під час масованої атаки Росії
Якою була нічна атака 5 жовтня?
Ігнат зауважив, що це був "типовий комбінований удар".
"На жаль, такі зараз часто відбуваються із застосування різних типів ракет і дронів. Це були ракети повітряного, морського та наземного базування", – додав він.
За словами представника Повітряних сил, вночі було зафіксовано крилаті ракети "Іскандер-К", "Калібр" та Х-101, а також аеробалістичні ракети "Кинджал".
Фактично всі вони летіли на Львівщину.
"Атака була великою, цифри говорять самі за себе. Ворог використовує різні тактичні прийоми, маршрути. Величезна кількість пролітає з різних напрямків, оточуючи напівкільцем Україну", – зауважив Ігнат.
Він додав, що Росія часто здійснює такі акцентовані масштабні комбіновані удари по одному регіону з різних сторін, як, наприклад, це буває з Києвом.
Як відпрацювала ППО?
У ніч на 5 жовтня було виявлено та здійснено супровід 549 російських засобів повітряного нападу, зокрема, 496 ударних БпЛА, 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 42 крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К", 9 крилатих ракет "Калібр".
Атака здійснювалася із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Липецьк, а також з Чорного моря та Качу на ТОТ Криму.
ППО було збито/подавлено 478 повітряних цілей: 439 БпЛА, 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал", 32 крилаті ракети Х-101/"Іскандер-К", 6 крилатих ракет "Калібр"; 6 ворожих ракет не досягли своїх цілей.
На жаль, зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.