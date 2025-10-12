Такое мнение высказал в эфире 24 Канала полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, объяснив, какую роль ракеты Tomahawk могут сыграть в противостоянии Киева и Москвы. Он также обратил внимание на реакцию Кремля по Tomahawk, которая показательна.

Смотрите также Не только Tomahawk: СМИ узнали, какое оружие обсуждали Зеленский и Трамп 11 октября

Какие преимущества крылатых ракет Tomahawk?

"Считаю, что ракеты Tomahawk станут поворотным моментом в войне. Тот факт, что даже Владимир Путин заявил, что это оружие, действительно, будет очень серьезной проблемой для России, вполне подтверждает то, насколько напуганы россияне", – подчеркнул полковник в отставке.

Обратите внимание! Владимир Путин ранее заявлял, если американские ракеты Tomahawk появятся на вооружении у Украины, то они не повлияют на ситуацию на фронте, однако испортят отношения России и США. Также он сказал, что ответом россиян на это оружие будет "усиление системы ПВО". Кроме того, он похвастался новым оружием, испытания которого якобы "успешно проходят".

Это оружие существует уже давно, но оно не устарело, оно, по его словам, постоянно обновляется. Поскольку дальность полета Tomahawk достигает 2 тысячи километров, то россиянам будет очень трудно сбить или перехватить эти ракеты.

Это расширяет возможности украинских сил для проведения атак вглубь России. Украина уже эффективно бьет по территории России на расстоянии в несколько сотен километров с помощью оружия, которое она имеет. Это – Storm Shadow, ATACMS, HIMARS. Это практически поставило на колени нефтеперерабатывающую отрасль, производство бензина и распределительные сети в России,

– подчеркнул он.

А с появлением крылатых ракет Tomahawk, это все имеет большое значение, ведь они несут тяжелую боевую часть.

Думаю, Дональд Трамп спросил Владимира Зеленского примерно месяц назад, будет ли он атаковать Кремль. Если президент решит это сделать, тогда крылатая ракета была бы идеальным оружием для этого,

– отметил Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Полковник армии Великобритании в отставке обратил внимание на то, что при обсуждении таких вопросов стараются избегать фраз об оружии, что меняет правила игры. Однако ракеты Tomahawk показали себя очень эффективными на Ближнем Востоке и в целом по всему миру.

Он добавил, что это оружие способно изменить ситуацию в российско-украинской войне и, вероятно, в конце концов заставит Владимира Путина сесть за стол переговоров.

США могут передать Украине Tomahawk: что известно?