Об этом сообщило Группировка войск "Восток".
Что на самом деле происходит в Донецкой области?
На днях отдельные информационные ресурсы распространили ложную информацию о том, что населенный пункт Орехово-Васильевка в Донецкой области якобы находится под полным контролем противника.
Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности. Украинские войска продолжают находиться в районе населенного пункта, удерживая занимаемые позиции,
– заявили военные.
Сейчас военнослужащие 30 ОМБр отражают атаки противника в Донецкой области и уничтожают его живую силу, несмотря на значительное давление со стороны оккупантов.
Военные отметили, что ситуация остается сложной и динамичной, однако утверждение о полной оккупации населенного пункта является "преждевременным и некорректным".
В Группировке войск "Восток" призвали представителей медиа и администраторов информационных ресурсов проверять источники информации и пользоваться только официальными сообщениями.
Какая сейчас ситуация на фронте?
Российские оккупанты на Запорожье пытаются выйти на расстояние для поражения артиллерии и обходить Ореховские укрепрайоны. Для этого россияне используют и Каховское водохранилище.
Самая острая ситуация сейчас в районе Гуляйполя. Несмотря на это, украинским защитникам там удалось провести несколько контратакующих действий и отбросить врага на определенных позициях.
Силы обороны успешно сдерживают попытки российских войск захватить Покровск и Мирноград. На этих направлениях противник имеет большие потери.