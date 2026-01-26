Как изменилась ситуация на разных направлениях фронта сообщил Институт изучения войны (ISW) в отчете за 25 января.
Как изменилась линия фронта?
По данным ISW, российские войска 24 – 25 января пытались наступать в Курской и Сумской областях. Также под атакой был север Харьковской области, однако аналитики не зафиксировали продвижения. В то же время Украина, по их словам, била по позициям противника в районе Нестерного и контратаковали вблизи Волчанска и окружающих населенных пунктов.
На Купянском направлении россияне атаковали в черте города и на его окраинах. Бои шли у Фиголевки, Петропавловки, Песчаного и в направлении Куриловки. Продвижение врага также не зафиксировано.
Аналитики ISW утверждают, что на Донецкой области российская армия продвинулась на юго-восток от Загрызово в направлении Боровой. Также геолокационные данные подтвердили продвижение противника вдоль трассы Константиновка – Покровск к западу от Ступочек.
На Лиманском направлении продвижения сторон не произошло. Однако бои продолжались у Лимана, Новоселовки, Дробышево, Колодезей, Заречного и Торского. Также атаки были у Дибровы, Закитного, Резниковки и других населенных пунктов.
В тактическом районе Доброполье и на Покровском направлении россияне в очередной раз атаковали у Покровска, Мирнограда, Родинского, Котлиного и Удачного. Эти бои завершились без успеха для врага.
В то же время вблизи Новопавловки аналитики зафиксировали продвижение российских подразделений на северо-восток от Филиала. Произошло это во время механизированного штурма с уменьшенной численностью.
На Запорожье есть продвижение украинских войск на южной окраине Малой Токмачки. Хотя россияне и атаковали у Мирного, Плавней, Приморского, Степного и других сел.
На Херсонской области состоялись ограниченные российские атаки вблизи Антоновского моста, но без результата.
Последние новости с фронта
Как рассказал в эфире 24 Канала генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, Россия может готовить сценарии наступления с территории Беларуси. Это непосредственная угроза для Украины, ведь стратегические объекты размещают именно у украинской границы.
Силы обороны Украины сообщили, что россияне пытаются прорвать оборону вблизи Волчанска и Купянска. Наступление на Харьковщине осуществляют малыми группами, что свидетельствует об ограниченных возможностях для их прорыва.