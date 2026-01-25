Об этом сказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире "Мы-Украина".
Читайте также "Воюем далеко не с дилетантами": в российской армии существует разделение на элиту и "спецконтингент"
Как россияне действуют на Харьковщине?
Бои продолжаются в районах Волчанска и Купянска, одновременно российские оккупанты давят на украинские позиции на Лиманском направлении.
По словам Виктора Трегубова, российские войска пытаются вести наступательные действия в направлении Купянска, но не достигают успеха.
Сейчас на Харьковщине российская армия почти не применяет тяжелую технику. Вместо этого атаки ведутся небольшими группами по 15 – 20 человек, что свидетельствует об ограниченных возможностях прорыва украинской обороны.
Как отметил Трегубов, россияне уже не впервые стремятся создать так называемую "буферную зону" в Харьковской и Сумской областях на слобожанском направлении, однако эти планы врагу не удается реализовать.
Напомним, 22 января Силы обороны заявили, что завершили зачистку Купянска от российских военных. В то же время несколько десятков россиян все еще есть в отдельных кварталах и не влияют на ситуацию в городе.
Тогда также сообщалось, что российские военные не демонстрируют готовности массово сдаваться в плен.
Ситуация на фронте: кратко
Бойцы 147 ОАБр в районе промышленной зоны на северо-западе Покровска сорвали попытку продвижения российской группы. Для остановки противника военные применили дроны и артиллерию.
Украинские подразделения также имели успехи на востоке Запорожской области и в тактическом районе Константиновка-Дружковка.
В то же время российская армия в конце января продвинулась на Славянском направлении и в районах Доброполья, Покровска и Новопавловки.