Об этом в эфире Армия TV сообщил главный сержант роты БПАК 1-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского с позывным "Викинг".

Смотрите также Россия пытается создать "буферные зоны" вдоль границы: обзор линии фронта от ISW

Что известно о разделении в российской армии?

По словам "Викинга", из-за массированных и безуспешных штурмов враг вынужден в короткие сроки готовить большое количество новых штурмовиков, однако не имеет достаточно подготовленного личного состава. Именно поэтому основу пехоты составляют люди без боевого опыта и мотивации.

Это в основном бывшие заключенные, наемники и мигранты. Они низко мотивированы, не имеют специальной подготовки, но также не имеют права отказаться от выполнения задач, поскольку тогда сразу ликвидируются своими же командирам

– отметил военный.

Он добавил, что именно таких "одноразовых" солдат чаще всего фиксируют на видео поражений вражеских штурмовиков FPV-дронами. В то же время за их спинами работают профессиональные подразделения – артиллерия и операторы БПЛА.

Здесь мы воюем далеко не с дилетантами,

– подчеркнул "Викинг".

Военный подчеркнул, что независимо от уровня подготовки, на украинской земле оккупантов ждут только плен, ранения или гибель.

Что известно о последних попытках наступления россиян?