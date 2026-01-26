После встречи в ОАЭ появилась информация, что Украина может получить 800 миллиардов долларов, если откажется от Донбасса. Эксперт по публичным коммуникациям, публицист Юрий Богданов отметил 24 Каналу, что такой вариант даже сложно представить.

Можно ли решить вопрос Донетчины?

"Если говорим о судьбе Донбасса, то это может быть демилитаризованная зона. Но это возможно только при одном условии – Украине предоставят безоговорочные гарантии безопасности", – сказал Юрий Богданов.

Только такой ход событий может сработать. Но пока складывается впечатление, что вопрос Донбасса висит в воздухе. Россияне намеренно это делают, надеясь, что достигнут хоть какой-то победы. Именно поэтому оккупанты прибегают к наибольшей эскалации в период сильных холодов. Так хотят сломать волю украинцев.

"Пока нет механизма, который бы позволил России забрать Донбасс. Учитывая динамику на фронте, особенно последних недель, то она становится негативной для россиян. Они продвигаются, но потери и убытки также растут", – отметил Юрий Богданов.

Обратите внимание! Накануне встречи в ОАЭ представитель Путина заявил, что ВСУ должны выйти из Донецкой области. Это назвали ключевым требованием для продолжения переговоров. Украина такой ультиматум категорически отвергает.

Сейчас россияне давят через террор, но у них становится все меньше способов, чтобы чего-то требовать. В Украине понимают, что идти на договоренности с террористами нельзя, ведь это только подпитывать их настрой на дальнейший террор.

Поэтому пока вопрос Донбасса остается нерешенным. Сложно представить хоть какое-то решение без референдума, а провести его сейчас невозможно из-за российских обстрелов.

Какова позиция сторон по Донбассу?