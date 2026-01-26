Після зустрічі в ОАЕ з'явилася інформація, що Україна може отримати 800 мільярдів доларів, якщо відмовиться від Донбасу. Експерт із публічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов наголосив 24 Каналу, що такий варіант навіть складно уявити.

Чи можна розв'язати питання Донеччини?

"Якщо говоримо про долю Донбасу, то це може бути демілітаризована зона. Але це можливо лише за однієї умови – Україні нададуть беззаперечні гарантії безпеки", – сказав Юрій Богданов.

Лише такий хід подій може спрацювати. Але поки складається враження, що питання Донбасу висить у повітрі. Росіяни навмисно це роблять, сподіваючись, що досягнуть хоч якоїсь перемоги. Саме тому окупанти вдаються до найбільшої ескалації в період найсильніших холодів. Так хочуть зламати волю українців.

"Поки немає механізму, який би дозволив Росії забрати Донбас. Враховуючи динаміку на фронті, особливо останніх тижнів, то вона стає негативною для росіян. Вони просуваються, але втрати й збитки також зростають", – наголосив Юрій Богданов.

Зверніть увагу! Напередодні зустрічі в ОАЕ речник Путіна заявив, що ЗСУ мають вийти з Донеччини. Це назвали ключовою вимогою для продовження переговорів. Україна такий ультиматум категорично відкидає.

Зараз росіяни тиснуть через терор, але у них стає дедалі менше способів, щоб чогось вимагати. В Україні розуміють, що йти на домовленості з терористами не можна, адже це лише підживлюватиме їхнє налаштування на подальший терор.

Тому поки питання Донбасу залишається нерозв'язаним. Складно уявити хоч якесь рішення без референдуму, а провести його зараз неможливо через російські обстріли.

Яка позиція сторін щодо Донбасу?