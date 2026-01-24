Про це пише Axios.

Які питання обговорювали в Абу-Дабі?

Протягом двох днів, за свідченнями американської сторони, переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах тривали з фокусом на питання територіальних вимог Росії щодо Донбасу, суперечки щодо контролю над Запорізькою атомною електростанцією та про можливу деескалацію з обох сторін.

Ми не залишили поза увагою жодного питання під час обговорення, і нам не довелося нікого підштовхувати. Ми побачили багато поваги в кімнаті, тому що вони справді шукали рішень,

– розповів один з високопосадовців США.

Команди трьох країн навіть провели спільний обід. Повідомляється, що всі "мали вигляд, неначе вони друзі".

Президент Володимир Зеленський отримав звіт від своєї делегації щодо ходу переговорів. Йому доповіли, – розмова була конструктивною та на ній дійсно йшлося про "можливі параметри для припинення війни". Український лідер цінує той факт, що США обіцяють проводити так званий моніторинг і нагляд за процесом припинення війни та забезпечення справжньої безпеки. Та одне питання залишається невирішеним: чи справді Володимир Путін хоче припинити війну та чи надасть він своїй команді повноваження укласти угоду. За словами Зеленського, висновки щодо результатів переговорів робити ще зарано.

Мирні переговори в Абу-Дабі: що відомо?