Про це повідомляє Axios.
Що відомо про двосторонні переговори Росії і України у Абу-Дабі?
За даними видання, переговорний процес розпочався ще у п’ятницю, 23 січня, і тривав наступного дня. У межах цих консультацій американська сторона провела спільні зустрічі як з українською, так і з російською командами.
Водночас, як зазначає Axios з посиланням на українських посадовців, окремо мали місце й двосторонні переговори між Україною та Росією. Під час них представники двох країн спілкувалися без участі американських делегатів.
Зеленський розповів про підсумки переговорів в Абу-Дабі
Президент заслухав доповідь української делегації за результатами переговорів в Абу-Дабі. Він констатував, що це перші тристоронні зустрічі за тривалий час, які тривали 2 дні.
Він зазначив, що обговорення зосередились на параметрах закінчення війни.