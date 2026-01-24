Об этом сообщает Axios.

Что известно о двусторонних переговорах России и Украины в Абу-Даби?

По данным издания, переговорный процесс начался еще в пятницу, 23 января, и продолжался на следующий день. В рамках этих консультаций американская сторона провела совместные встречи как с украинской, так и с российской командами.

В то же время, как отмечает Axios со ссылкой на украинских чиновников, отдельно имели место и двусторонние переговоры между Украиной и Россией. Во время них представители двух стран общались без участия американских делегатов.

