Об этом пишет Axios.
Какие вопросы обсуждали в Абу-Даби?
В течение двух дней, по свидетельствам американской стороны, переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах продолжались с фокусом на вопрос территориальных требований России по Донбассу, споры о контроле над Запорожской атомной электростанцией и о возможной деэскалации с обеих сторон.
Мы не оставили без внимания ни одного вопроса во время обсуждения, и нам не пришлось никого подталкивать. Мы увидели много уважения в комнате, потому что они действительно искали решений,
– рассказал один из высокопоставленных чиновников США.
Команды трех стран даже провели совместный обед. Сообщается, что все "выглядели, как будто они друзья".
Президент Владимир Зеленский получил отчет от своей делегации о ходе переговоров. Ему доложили, – разговор был конструктивным и на нем действительно шла речь о "возможных параметрах для прекращения войны". Украинский лидер ценит тот факт, что США обещают проводить так называемый мониторинг и надзор за процессом прекращения войны и обеспечения настоящей безопасности. Но один вопрос остается нерешенным: действительно ли Владимир Путин хочет прекратить войну и предоставит ли он своей команде полномочия заключить соглашение. По словам Зеленского, выводы о результатах переговоров делать еще рано.
Мирные переговоры в Абу-Даби: что известно?
В Абу-Даби два дня подряд проходили переговоры между США, Украиной и Россией, где политического прорыва не достигнуто. Однако прогресс заметен в разговорах об отводе войск и механизмов мониторинга прекращения боевых действий.
На этой встрече даже состоялись двусторонние переговоры между Украиной и Россией без участия США.
Следующий раунд трехсторонних переговоров состоится 1 февраля. Он будет проходить так же в Объединенных Арабских Эмиратах.