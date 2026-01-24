Об этом пишет Axios.

Какие вопросы обсуждали в Абу-Даби?

В течение двух дней, по свидетельствам американской стороны, переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах продолжались с фокусом на вопрос территориальных требований России по Донбассу, споры о контроле над Запорожской атомной электростанцией и о возможной деэскалации с обеих сторон.

Мы не оставили без внимания ни одного вопроса во время обсуждения, и нам не пришлось никого подталкивать. Мы увидели много уважения в комнате, потому что они действительно искали решений,

– рассказал один из высокопоставленных чиновников США.

Команды трех стран даже провели совместный обед. Сообщается, что все "выглядели, как будто они друзья".

Президент Владимир Зеленский получил отчет от своей делегации о ходе переговоров. Ему доложили, – разговор был конструктивным и на нем действительно шла речь о "возможных параметрах для прекращения войны". Украинский лидер ценит тот факт, что США обещают проводить так называемый мониторинг и надзор за процессом прекращения войны и обеспечения настоящей безопасности. Но один вопрос остается нерешенным: действительно ли Владимир Путин хочет прекратить войну и предоставит ли он своей команде полномочия заключить соглашение. По словам Зеленского, выводы о результатах переговоров делать еще рано.

Мирные переговоры в Абу-Даби: что известно?