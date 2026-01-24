Интересно, что западные СМИ связывают с вербовкой сирийцев для ЧВК "Вагнера". Об этом сообщает "Агентство. Новости".
Что известно о российском генерале Зорине?
По предварительным данным, Россию в Абу-Даби представляли начальник ГРУ Игорь Костюков, переводчик Илья Курепов, а также первый заместитель начальника управления информации ГРУ Александр Зорин, присутствие которого не анонсировали.
Александр Зорин это генерал-лейтенант, родился в Харькове в 1968 году. Он дважды был военным атташе России в Японии, а в 2016 – 2017 годах, как известно, представлял Министерство обороны России на переговорах в Женеве по Сирии.
Согласно обнародованной информации, российские и прокремлевские источники неоднократно характеризовали Зорина как одного из самых эффективных переговорщиков Кремля, способного работать с самыми сложными конфликтами.
Более того, вышеупомянутый генерал также был одним из архитекторов конференции по национальному диалогу в Сирии в 2018 году, а также организовывал контакты между режимом Башара Асада и частью сирийской оппозиции.
Также известно, что в 2021 году журнал Foreign Policy, ссылаясь на сирийских повстанцев, писал, что в 2016 году Зорин координировал кампанию по вербовке граждан Сирии для участия в войне в Ливии на стороне группировок Халифы Хафтара.
По данным издания, тогда сирийцев поощряли для якобы охраны нефтяных объектов в составе ЧВК "Вагнера", однако по прибытии их заставляли участвовать в боевых действиях за значительно меньшее вознаграждение, чем обещали.
Как Зорина привлекали к разговорам об Украине?
Александр Зорин участвовал в переговорах во время полномасштабной войны в мае 2022 года относительно сдачи в плен украинских защитников, которые были заблокированы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.
Также известно, что он входил в состав российской делегации на переговорах в Стамбуле, которые состоялись в Стамбуле в мае 2025 года. Имеет звание героя России, полученное по закрытому указу диктатора Владимира Путина.
Какие детали переговоров в Абу-Даби известны?
По данным Axios, на днях в Абу-Даби состоялись не только трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России. Были и отдельные прямые двусторонние переговоры между украинской и российской делегациями.
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации по результатам встречи. Он рассказал, что главное, на чем сосредоточились во время обсуждений, это возможные пути окончания войны.