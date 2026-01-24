Цікаво, що західні ЗМІ пов’язують із вербуванням сирійців для ПВК "Вагнера". Про це повідомляє "Агентство. Новости".

Що відомо про російського генерала Зоріна?

За попередніми даними, Росію в Абу-Дабі представляли начальник ГРУ Ігор Костюков, перекладач Ілля Курепов, а також перший заступник начальника управління інформації ГРУ Олександр Зорін, присутність якого не анонсували.

Олександр Зорін це генерал-лейтенант, народжений у Харкові у 1968 році. Він двічі був військовим аташе Росії в Японії, а у 2016 – 2017 роках, як відомо, представляв Міністерство оборони Росії на переговорах у Женеві щодо Сирії.

Згідно з оприлюдненою інформацією, російські та прокремлівські джерела неодноразово характеризували Зоріна як одного з найефективніших переговорників Кремля, здатного працювати з найскладнішими конфліктами.

Ба більше, вищезгаданий генерал також був одним з архітекторів конференції з національного діалогу в Сирії у 2018 році, а також організовував контакти між режимом Башара Асада і частиною сирійської опозиції.

Також відомо, що у 2021 році журнал Foreign Policy, посилаючись на сирійських повстанців, писав, що у 2016 році Зорін координував кампанію з вербування громадян Сирії для участі у війні в Лівії на боці угруповань Халіфи Хафтара.

За даними видання, тоді сирійців заохочували для нібито охорони нафтових об’єктів у складі ПВК "Вагнера", однак після прибуття їх змушували брати участь у бойових діях за значно меншу винагороду, ніж обіцяли.

Як Зоріна залучали до розмов про Україну?

Олександр Зорін брав участь у переговорах під час повномасштабної війни у травні 2022 року стосовно здачі в полон українських захисників, які були заблоковані на заводі "Азовсталь" у Маріуполі Донецької області.

Також відомо, що він належав до складу російської делегації на переговорах у Стамбулі, які відбулися у Стамбулі у травні 2025 року. Має звання героя Росії, отримане за закритим указом диктатора Володимира Путіна.

