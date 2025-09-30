Какую помощь оказывают страны в рамках PURL?
Сейчас 6 стран НАТО присоединились к этой инициативе и оказали финансовую поддержку Украине в рамках PURL. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает 24 Канал.
По его словам, союзники профинансировали четыре пакета закупки американского вооружения для Украины на сумму более 2 миллиардов долларов:
- Нидерланды – 578 миллионов долларов на первый пакет закупок;
- Дания, Норвегия, Швеция вместе – 495 миллионов долларов на второй пакет;
- Германия объявила о выделении 500 миллионов долларов на третий пакет;
- Канада – 500 миллионов долларов на четвертый пакет.
Это пример, когда союзники объединяют ресурсы, чтобы обеспечить украинское войско всем необходимым,
– отметил Ермак.
Что Зеленский говорит о PURL?
Президент Владимир Зеленский также анонсировал, что сейчас согласовываются с США пятый и шестой пакеты вооружения по инициативе PURL. По его словам, взносы в пятый пакет согласились сделать Литва, Латвия, Эстония, а также Бельгия, Люксембург и Исландия.
Инициатива PURL является очень ценным механизмом НАТО, который превращает поддержку союзников в ощутимые возможности для Украины,
– подчеркнул президент.
Зеленский объяснил, что благодаря PURL Украина имеет возможность закупать критически важное оборонительное вооружение, в частности системы Patriot и другое ключевое американское оборудование.
Наша цель – обеспечивать 1 миллиард долларов в месяц в рамках инициативы, чтобы полностью реализовать ее потенциал,
– добавил глава государства и поблагодарил всех союзников за взносы.
Важно! PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – это инициатива США и НАТО, запущена 14 июля 2025 года. Она дает Украине возможность определять приоритетные потребности в критически важном вооружении и военной технике, после чего союзники финансируют приобретение соответствующего американского оружия. Финансирование поступает на специальный счет НАТО, а закупки выполняются непосредственно в США.
Что известно о работе PURL?
18 сентября представители НАТО сообщили, что первая партия вооружения для Украины по программе PURL уже поступила, и в ближайшее время союзники планируют отправить следующие пакеты военной помощи.
В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что Украина постоянно будет получать американское оружие, финансируемое странами-членами Альянса в рамках инициативы PURL.
А президент Украины Владимир Зеленский добавил, что в октябре фонд инициативы PURL даже может вырасти до 3,5–3,6 миллиарда долларов.