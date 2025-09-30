Какую помощь оказывают страны в рамках PURL?

Сейчас 6 стран НАТО присоединились к этой инициативе и оказали финансовую поддержку Украине в рамках PURL. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает 24 Канал.

По его словам, союзники профинансировали четыре пакета закупки американского вооружения для Украины на сумму более 2 миллиардов долларов:

Нидерланды – 578 миллионов долларов на первый пакет закупок;

Дания, Норвегия, Швеция вместе – 495 миллионов долларов на второй пакет;

Германия объявила о выделении 500 миллионов долларов на третий пакет;

Канада – 500 миллионов долларов на четвертый пакет.

Это пример, когда союзники объединяют ресурсы, чтобы обеспечить украинское войско всем необходимым,

– отметил Ермак.

Что Зеленский говорит о PURL?

Президент Владимир Зеленский также анонсировал, что сейчас согласовываются с США пятый и шестой пакеты вооружения по инициативе PURL. По его словам, взносы в пятый пакет согласились сделать Литва, Латвия, Эстония, а также Бельгия, Люксембург и Исландия.

Инициатива PURL является очень ценным механизмом НАТО, который превращает поддержку союзников в ощутимые возможности для Украины,

– подчеркнул президент.

Зеленский объяснил, что благодаря PURL Украина имеет возможность закупать критически важное оборонительное вооружение, в частности системы Patriot и другое ключевое американское оборудование.

Наша цель – обеспечивать 1 миллиард долларов в месяц в рамках инициативы, чтобы полностью реализовать ее потенциал,

– добавил глава государства и поблагодарил всех союзников за взносы.

Важно! PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – это инициатива США и НАТО, запущена 14 июля 2025 года. Она дает Украине возможность определять приоритетные потребности в критически важном вооружении и военной технике, после чего союзники финансируют приобретение соответствующего американского оружия. Финансирование поступает на специальный счет НАТО, а закупки выполняются непосредственно в США.

Что известно о работе PURL?