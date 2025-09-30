Яку допомогу надають країни в межах PURL?
Наразі 6 країн НАТО приєдналися до цієї ініціативи та надали фінансову підтримку Україні в рамках PURL. Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє 24 Канал.
За його словами, союзники профінансували чотири пакети закупівлі американського озброєння для України на суму понад 2 мільярди доларів:
- Нідерланди – 578 мільйонів доларів на перший пакет закупівель;
- Данія, Норвегія, Швеція разом – 495 мільйонів доларів на другий пакет;
- Німеччина оголосила про виділення 500 мільйонів доларів на третій пакет;
- Канада – 500 мільйонів доларів на четвертий пакет.
Це приклад, коли союзники об’єднують ресурси, щоб забезпечити українське військо всім необхідним,
– зазначив Єрмак.
Що Зеленський говорить про PURL?
Президент Володимир Зеленський також анонсував, що наразі узгоджуються зі США п'ятий та шостий пакети озброєння за ініціативою PURL. За його словами, внески у п'ятий пакет погодилися зробити Литва, Латвія, Естонія, а також Бельгія, Люксембург та Ісландія.
Ініціатива PURL є дуже цінним механізмом НАТО, який перетворює підтримку союзників на відчутні спроможності для України,
– наголосив президент.
Зеленський пояснив, що завдяки PURL Україна має змогу закуповувати критично важливе оборонне озброєння, зокрема системи Patriot й інше ключове американське обладнання.
Наша мета – забезпечувати 1 мільярд доларів на місяць у межах ініціативи, щоб повністю реалізувати її потенціал,
– додав глава держави та подякував усім союзникам за внески.
Важливо! PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це ініціатива США та НАТО, запущена 14 липня 2025 року. Вона дає Україні можливість визначати пріоритетні потреби в критично важливому озброєнні та військовій техніці, після чого союзники фінансують придбання відповідної американської зброї. Фінансування надходить на спеціальний рахунок НАТО, а закупівлі виконуються безпосередньо у США.
Що відомо про роботу PURL?
18 вересня представники НАТО повідомили, що перша партія озброєння для України за програмою PURL вже надійшла, і найближчим часом союзники планують відправити наступні пакети військової допомоги.
Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що Україна постійно отримуватиме американську зброю, фінансовану країнами-членами Альянсу в рамках ініціативи PURL.
А президент України Володимир Зеленський додав, що у жовтні фонд ініціативи PURL навіть може зрости до 3,5–3,6 мільярда доларів.