Яку допомогу надають країни в межах PURL?

Наразі 6 країн НАТО приєдналися до цієї ініціативи та надали фінансову підтримку Україні в рамках PURL. Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє 24 Канал.

За його словами, союзники профінансували чотири пакети закупівлі американського озброєння для України на суму понад 2 мільярди доларів:

Нідерланди – 578 мільйонів доларів на перший пакет закупівель;

Данія, Норвегія, Швеція разом – 495 мільйонів доларів на другий пакет;

Німеччина оголосила про виділення 500 мільйонів доларів на третій пакет;

Канада – 500 мільйонів доларів на четвертий пакет.

Це приклад, коли союзники об’єднують ресурси, щоб забезпечити українське військо всім необхідним,

– зазначив Єрмак.

Що Зеленський говорить про PURL?

Президент Володимир Зеленський також анонсував, що наразі узгоджуються зі США п'ятий та шостий пакети озброєння за ініціативою PURL. За його словами, внески у п'ятий пакет погодилися зробити Литва, Латвія, Естонія, а також Бельгія, Люксембург та Ісландія.

Ініціатива PURL є дуже цінним механізмом НАТО, який перетворює підтримку союзників на відчутні спроможності для України,

– наголосив президент.

Зеленський пояснив, що завдяки PURL Україна має змогу закуповувати критично важливе оборонне озброєння, зокрема системи Patriot й інше ключове американське обладнання.

Наша мета – забезпечувати 1 мільярд доларів на місяць у межах ініціативи, щоб повністю реалізувати її потенціал,

– додав глава держави та подякував усім союзникам за внески.

Важливо! PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це ініціатива США та НАТО, запущена 14 липня 2025 року. Вона дає Україні можливість визначати пріоритетні потреби в критично важливому озброєнні та військовій техніці, після чого союзники фінансують придбання відповідної американської зброї. Фінансування надходить на спеціальний рахунок НАТО, а закупівлі виконуються безпосередньо у США.

Що відомо про роботу PURL?