Які привілеї дає Defence City бізнесу?

Міноборони надало статус резидента Defence City першій компанії, пише 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Це одне з найбільших технологічних виробництв, зокрема дронів "Вампір", "Шрайків" та перехоплювачів "Шахедів".

Таким чином запрацював Defence City – системна державна політика зі створення сприятливих умов для масштабування оборонного виробництва, залучення інвестицій і розвитку українського ОПК.

Резиденти після долучення отримують деякі привілеї для розвитку виробництва:

звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування коштів у розвиток;

звільнення від земельного, майнового та екологічного податків;

спрощені митні процедури;

спеціальні гарантії захисту інформації та конфіденційності підприємства під час дії режиму;

державну підтримку релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей у разі необхідності.

Як підприємству ОПК стати резидентом Defence City?

Затверджена Урядом процедура передбачає подання до Міноборони заяви про надання статусу резидента Defence City та пакета документів, зокрема:

Звіту про відповідність вимогам законодавства, фінансової та аудиторської звітності; Інформації про участь у виконанні державних оборонних контрактів.

Документи подаються або в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису – на адресу admou@post.mil.gov.ua, або в паперовій формі – поштою за адресою 03168, м. Київ, проспект Повітряних сил України, 6.

За результатами опрацювання поданих документів Міноборони ухвалює рішення щодо надання або відмови у наданні статусу резидента, або повернення заяви без розгляду. У разі позитивного рішення – інформація про резидента вноситься до реєстру Defence City.

Що відомо про виробництво та експорт зброї в Україні