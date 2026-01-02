Які привілеї дає Defence City бізнесу?
Міноборони надало статус резидента Defence City першій компанії, пише 24 Канал з посиланням на Міноборони.
Це одне з найбільших технологічних виробництв, зокрема дронів "Вампір", "Шрайків" та перехоплювачів "Шахедів".
Таким чином запрацював Defence City – системна державна політика зі створення сприятливих умов для масштабування оборонного виробництва, залучення інвестицій і розвитку українського ОПК.
Резиденти після долучення отримують деякі привілеї для розвитку виробництва:
- звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування коштів у розвиток;
- звільнення від земельного, майнового та екологічного податків;
- спрощені митні процедури;
- спеціальні гарантії захисту інформації та конфіденційності підприємства під час дії режиму;
- державну підтримку релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей у разі необхідності.
Як підприємству ОПК стати резидентом Defence City?
Затверджена Урядом процедура передбачає подання до Міноборони заяви про надання статусу резидента Defence City та пакета документів, зокрема:
- Звіту про відповідність вимогам законодавства, фінансової та аудиторської звітності;
- Інформації про участь у виконанні державних оборонних контрактів.
Документи подаються або в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису – на адресу admou@post.mil.gov.ua, або в паперовій формі – поштою за адресою 03168, м. Київ, проспект Повітряних сил України, 6.
За результатами опрацювання поданих документів Міноборони ухвалює рішення щодо надання або відмови у наданні статусу резидента, або повернення заяви без розгляду. У разі позитивного рішення – інформація про резидента вноситься до реєстру Defence City.
Що відомо про виробництво та експорт зброї в Україні
Путін визнав, що Росія відстає від України в напрямку важких безпілотників, і Кремль працює над посиленням їх виробництва. За його словами, Україна перевершує росіян за кількістю важких дронів типу "Баба-Яга". До слова, так у Росії називають українські дрони на кшталт Vampire.
Понад половину озброєння українського війська виготовляється вітчизняними підприємствами, і ця частка буде збільшуватись. У 2025 році понад 75% державних витрат на закупівлю озброєння спрямовані українським виробникам, з подальшим збільшенням частки української зброї у 2026 році.
Україна відновлює механізм експорту озброєння для залучення коштів, але пріоритетом залишаються потреби власного війська. Процедура експорту включає двоетапний контроль, з акцентом на безпеку та технічні аспекти.