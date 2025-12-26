Про це прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила у коментарі журналістам, передає 24 Канал.

Яка частка української зброї у війську?

За її словами, у структурі державних витрат на закупівлю озброєння і військової техніки у 2025 році понад 75% коштів спрямували саме українським виробникам. Свириденко наголосила, що розвиток власного оборонно-промислового комплексу є ключовим елементом безпеки держави.

Очільниця уряду зазначила, що одним із пріоритетів на 2026 рік стане подальше збільшення частки української зброї на фронті та зміцнення здатності країни самостійно забезпечувати оборонні потреби.

"Ми дуже вдячні всім нашим виробникам, як приватним, так і державним, за те, що вони постійно на контакті з військовими. Вони постійно працюють над тим, щоб збільшити виробничі можливості та підвищити ефективність за рахунок постійної адаптації до змін умов на полі бою. Для нас дуже важливо забезпечити самостійність оборонного виробництва", – додала Свириденко.

