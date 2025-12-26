Об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила в комментарии журналистам, передает 24 Канал.

Какова доля украинского оружия в армии?

По ее словам, в структуре государственных расходов на закупку вооружения и военной техники в 2025 году более 75% средств направили именно украинским производителям. Свириденко отметила, что развитие собственного оборонно-промышленного комплекса является ключевым элементом безопасности государства.

Глава правительства отметила, что одним из приоритетов на 2026 год станет дальнейшее увеличение доли украинского оружия на фронте и укрепление способности страны самостоятельно обеспечивать оборонные нужды.

"Мы очень благодарны всем нашим производителям, как частным, так и государственным, за то, что они постоянно на контакте с военными. Они постоянно работают над тем, чтобы увеличить производственные возможности и повысить эффективность за счет постоянной адаптации к изменениям условий на поле боя. Для нас очень важно обеспечить самостоятельность оборонного производства", – добавила Свириденко.

