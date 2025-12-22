Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Юлии Свириденко во время встречи по случаю Дня работников дипломатической службы, которые цитирует "РБК-Украина".
Что сказала Свириденко о назначении нового министра энергетики?
Юлия Свириденко отметила, что сама бы хотела, чтобы новый глава Минэнерго был назначен. Потому что пока за энергетику приходится отвечать непосредственно Кабинету Министров.
Но у нас была договоренность и разговор вместе с парламентским корпусом, что это будет совместное решение, будет обсуждение крупнейшей фракции, которые дадут нам кандидатов. И мы вместе с Кабинетом Министров обсудим этих кандидатов,
– сказала премьер-министр.
Она также выразила надежду, что в ближайшие недели министры энергетики и юстиции будут назначены.
"Потому, что это чрезвычайно важно, иметь министра энергетики в отопительный сезон. Я думаю, что вы это понимаете", – резюмировала Свириденко.
Почему уволили предыдущего министра энергетики?
На фоне скандала с "Миндичгейтом" с коррупцией в отношении энергетики Владимир Зеленский призвал министра энергетики Светлану Гринчук написать заявление об отставке с должности. В конце концов она подала свое заявление председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, хотя отметила, что закона не нарушала.
Уже 19 ноября Верховная Рада уволила Светлану Гринчук с должности министра энергетики. Соответствующее решение поддержали 315 депутатов.
В тот же день правительство назначило исполняющим обязанности министра энергетики Артема Некрасова. С 1 августа 2025 года он является первым заместителем министра энергетики.