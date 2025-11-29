Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского от 29 ноября.

Что сказал Зеленский о кандидатуре на главу Минюста?

Владимир Зеленский отметил, что 29 ноября говорил со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком, представителями фракции "Слуга народа" и с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

По словам президента, он рассчитывает, что парламент Украины будет работоспособным.

Есть кандидатура на министра юстиции уже,
– заявил украинский лидер.

Обратите внимание! В соответствии с украинскому законодательству, назначить нового министра юстиции должна Верховная Рада. Голосовать парламент должен за кандидатуры, которые подает премьер-министр Украины.

Он также подчеркнул, что нужно и четкое видение относительно главы Министерства энергетики Украины. Зеленский отметил, что на эту должность нужен сильный человек.

"Попросил парламентариев вместе с премьер-министром определить перечень кандидатур", – резюмировал Зеленский.

Что известно об отстранении предыдущего министра юстиции от должности?

  • С июля по ноябрь 2025 года главой Министерства юстиции был Герман Галущенко. Скандал вокруг чиновника возник после обнародования пленок НАБУ и САП по делу "Мидас" о масштабной коррупции в энергетике.

  • На записях от 14 июля фигурирует лицо министра энергетики. Тогдашним главой министерства был именно Галущенко.

  • Уже 12 ноября стало известно, что Германа Галущенко отстранили от обязанностей министра юстиции. Это решение принял Кабинет Министров Украины. Сам Галущенко говорил, что согласен с решением правительства и не держится за должность.

  • В тот же день Владимир Зеленский заявил, что Герман Галущенко должен подать в отставку со своей должности. Сам министр написал соответствующее заявление в Верховную Раду.

  • Интересно, что голосование за отставку Галущенко в парламенте не обошлось без скандалов. 18 ноября нардепы от "Европейской солидарности" заблокировали трибуну Верховной Рады, сказав, что отказываются голосовать отдельно за отставку министров, а не правительства в целом.

  • Уже на следующий день за увольнение Германа Галущенко все же проголосовали. За соответствующее решение голос отдали 323 народных депутата.