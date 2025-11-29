Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского от 29 ноября.

К теме "Время менять план обороны Украины": Зеленский поговорил с Будановым и Шмыгалем

Что сказал Зеленский о кандидатуре на главу Минюста?

Владимир Зеленский отметил, что 29 ноября говорил со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком, представителями фракции "Слуга народа" и с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

По словам президента, он рассчитывает, что парламент Украины будет работоспособным.

Есть кандидатура на министра юстиции уже,

– заявил украинский лидер.

Обратите внимание! В соответствии с украинскому законодательству, назначить нового министра юстиции должна Верховная Рада. Голосовать парламент должен за кандидатуры, которые подает премьер-министр Украины.

Он также подчеркнул, что нужно и четкое видение относительно главы Министерства энергетики Украины. Зеленский отметил, что на эту должность нужен сильный человек.

"Попросил парламентариев вместе с премьер-министром определить перечень кандидатур", – резюмировал Зеленский.

Что известно об отстранении предыдущего министра юстиции от должности?