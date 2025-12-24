Он отметил, что использование ракет становится эффективнее с каждым разом. Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что Зеленский рассказал об эффективности ракет "Фламинго" и "Нептун"?

Процент (точности – 24 Канал) "Фламинго" сейчас улучшился. Было последнее использование... 5 ракет они использовали: одна разрушила цель, 4 сбило русское ПВО. Все это в процессе становится сильнее – каждый месяц,

– рассказал Зеленский.

Он отметил, что другая ракета – "Рута" – изготавливается в сотрудничестве с иностранными партнерами.

"Хорошая ракета, у нас было удачное применение, но их пока мало. И вопросы в основном технические. Относительно двигателей. Деньги, двигатели – вот что нужно", – отметил президент.

Он также добавил, что процент попаданий "Нептунов" стал очень хороший. "Был хороший, стал очень хороший", – отметил Зеленский.

