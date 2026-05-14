Як працювала схема з виробництва підробленого алкоголю?

Йдеться про одну з найбільших викритих схем нелегального алкоголю за останній час, повідомили в БЕБ.

За даними слідства, що учасники схеми організували повний цикл незаконного обігу підакцизної продукції:

виготовлення алкоголю;

зберігання та транспортування;

продаж контрафакту;

легалізацію отриманих коштів через фінансові операції.

Обшуки провели у Києві та Чернігівській області – у приміщеннях, де виробляли й зберігали фальсифікований алкоголь, а також у транспорті, який використовували для перевезення продукції.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили понад 45 тисяч літрів спиртовмісних рідин та 688 літрів готових алкогольних напоїв. Досудове розслідування триває за статтями щодо незаконного виготовлення та обігу підакцизних товарів, використання підроблених акцизних марок, а також "відмивання" грошей.

Підпільний цех / фото БЕБ

Що це означає?

Викриття таких схем демонструє масштаби тіньового алкогольного ринку в Україні. Нелегальний алкоголь:

завдає мільйонних збитків бюджету;

створює небезпеку для споживачів;

б’є по легальному бізнесу;

дозволяє організаторам ухилятися від сплати податків.

Крім того, контрафактна продукція часто виготовляється без контролю якості та може становити серйозну загрозу для здоров’я людей.

Зауважте! Історія з підпільним виробництвом алкоголю у Києві та на Чернігівщині вкотре показала масштаби тіньового ринку підакцизної продукції в Україні. Попри регулярні викриття, нелегальний бізнес продовжує працювати через високі прибутки та попит на дешевий алкоголь.

Скільки грошей втрачає бюджет через тіньовий алкоголь?

Не краща ситуація й на алкогольному ринку. За даними за 11 місяців минулого року, надходження до бюджету від виробників лікеро-горілчаної продукції залишалися низькими, попри підвищення акцизів. Про це раніше повідомляв голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

До речі, наприкінці лютого цьогоріч правоохоронці викрили масштабне нелегальне виробництво алкоголю. За інформацією Бюро економічної безпеки, організована група виготовляла продукцію без ліцензій та акцизних марок. Під час обшуків вилучили близько 50 тонн спирту та ще 3 тонни готового алкоголю.

Експертка Зоряна Стецюк у коментарі для 24 Каналу заявила, що лише через нелегальний ринок тютюну держава щороку втрачає до 30 мільярдів гривень. Ще мільярди гривень бюджет недоотримує через тіньовий алкоголь.

Зоряна Стецюк, заступниця Міністра цифрової трансформації Це великі кошти, які мали б працювати на державу, а не на нелегальний сектор.

За словами Стецюк, дослідження CASE Україна показує, що тільки через тіньовий ринок алкоголю бюджет недоотримав 11,84 мільярда гривень у 2022 році. При цьому рівень тіньового споживання алкоголю оцінюють у 34 – 36%.

Як еАкциз має змінити ситуацію?

Повноцінний запуск системи еАкциз запланований на 1 листопада цьогоріч. Водночас запуск відбуватиметься поетапно: зараз система проходить тестування разом із бізнесом, у серпні планують додаткове тестове середовище, а восени – відкриття реєстрації користувачів.

Уряд очікує, що еАкциз допоможе скоротити втрати бюджету та зробить ринок більш прозорим.

Ми вже бачимо масштаб проблеми – понад 30 мільярдів гривень втрат. Відповідно, економічний ефект від еАкцизу вимірюватиметься тим, яку частину цих втрат держава зможе повернути завдяки прозорішому обігу,

– додає Стецюк.

Окрім боротьби з тіньовим ринком, запуск еАкцизу розглядають і як частину євроінтеграційних реформ України. Кожна пачка сигарет або пляшка алкоголю матиме унікальний DataMatrix-код, за допомогою якого можна буде відстежити рух товару.

За задумом уряду, система має не лише ускладнити роботу нелегального ринку, а й спростити життя легальному бізнесу. Йдеться про зменшення паперової бюрократії, автоматизацію процесів і додатковий захист брендів від підробок:

Однією з головних змін стане можливість для звичайних покупців самостійно перевіряти легальність товару через застосунок Дія.

Для цього достатньо буде відсканувати код на упаковці.

Якщо інформації немає або дані не збігаються, про це можна буде повідомити. Тобто споживач уперше отримує реальний інструмент контролю просто у своєму смартфоні,

– підсумовує посадовиця.

