Що відомо про підпільне виробництво сигарет та алкоголю?

Під час обшуків знайшли вражаючі обсяги продукції: 38 тонн тютюнової сировини, близько 250 тисяч пачок цигарок, понад 6 тисяч літрів алкоголю, а ще 190 тисяч підроблених акцизних марок, повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

Окрім цього, правоохоронці вилучили повноцінні виробничі лінії. Загалом усе це оцінили приблизно у 50 мільйонів гривень.

Далі слідчі взялися за експертизи й збір доказів. Виявилося, що продукція була не просто нелегальною, а ще й небезпечною:

У тютюні знайшли сторонні домішки, він не відповідав жодним стандартам.

Алкоголь теж не дотягував до вимог, які ставлять до горілчаних виробів.

За версією слідства, організатором схеми був співзасновник легальної тютюнової компанії. Саме він налагодив підпільне виробництво на базі власного підприємства.

Готову продукцію, ймовірно, маскували під відомі бренди. Продавали її через своїх людей: частину розвозили вантажівками за готівку, іншу – відправляли поштою по Україні.

Через таку діяльність бюджет недоотримав близько 16 мільйонів гривень податків. Відомо, що організатор схеми та ще 10 людей отримали підозри за незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів.

Як зростатиме ціна на сигарети в Україні?

Підвищення акцизу на сигарети в Україні відбувається в межах євроінтеграції. Зміни у квітні додають до ціни пачки 8 – 10 гривень. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Гетман.

За словами експерта, основні підвищення акцизу заплановані в Податковому кодексі й відбуватимуться в наступні роки. Таким чином, податок наблизиться до мінімальної ставки Європейського Союзу.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи У квітні це просто невеличке технічне підвищення. Усі основні підвищення будуть з 1 січня щороку. Вони наближають нас до мінімальної ставки 90 євро за тисячу сигарет. За 2025 рік у нас вже близько 80 євро, 2026 рік – 86 євро, 2027 рік – близько 90 і на 28-й ми виходимо на мінімальний рівень ЄС.

Як пояснює економіст, квітневе підвищення є технічним, адже частка акцизу в роздрібній ціні сигарет є меншою за необхідні 60%. Аби досягти потрібного рівня, застосовують коефіцієнт 1,1 до мінімального акцизного податкового зобов'язання. Відповідно, акциз автоматично зростає на 10%.

За словами Олега Гетмана, кожен наступний етап підвищення акцизного податку в середньому буде збільшувати ціну сигарет приблизно на 15 – 20 гривень.

Від поточної ціни пачки двічі по плюс 20 гривень і десь на такому рівні вони мають зупинитися. Мабуть, буде не більше, ніж 200 гривень за пачку хороших сигарет,

– припускає експерт.

