Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

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У чому звинувачують депутатку на Дніпропетровщині?

Слідство встановило, що депутатка селищної ради у Дніпропетровській області у декларації за 2023 рік вказала неправдиві дані.

Зокрема у документі була відсутня інформація про:

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дві квартири у сучасному житловому комплексі в Дніпровському районі,

2 мільйони гривень витрат на їх придбання,

6,2 мільйона гривень на рахунках її підприємства

та 4,5 мільйона гривень, які депутатка отримала "в борг" від родичів для придбання майна.

Такі порушення встановили під час повної перевірки, яку провело НАЗК.

Зазначається, що загальна сума незадекларованих активів та грошей становить 13,2 мільйона гривень.

Прокурори Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області інкримінують депутатці умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

– ідеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, наприкінці травня журналісти оприлюднили дані про активи підсанкційного бізнесмена Костянтина Григоришина та те, чим він володіє. Нині бізнесмен має у власності елітну нерухомість за кордоном. Йдеться про два шале у французькому Куршевелі та віллу у Швейцарії, яку він зазначає як свою адресу реєстрації.

Співробітники СБУ та Офісу генпрокурора викрили двох працівників Бюро економічної безпеки України, які вимагали хабарі за "сприяння" у веденні бізнесу та в уникненні кримінальної відповідальності. Відомо, що старший детектив територіального управління БЕБ у Київській області вимагав 15 тисяч доларів США від чоловіка, який фігурував у справі про виготовлення, ввезення та збут підроблених грошей.